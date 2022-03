“L’Ucraina non è ancora morta”, il significato dell’Inno nazionale ucraino “Non è ancora morta la gloria dell’Ucraina, né la sua libertà”. L’inno nazionale ucraino cantato dalla popolazione nella regione del Donbas, proclamata autonoma da Putin.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In queste aspre giornate di conflitto, una scena di dignità e sentimento collettivo è certamente data dagli ucraini che cantano l'inno dell'Ucraina davanti ai carro armati russi nelle autoproclamate – e riconosciute da Vladimir Putin – repubbliche del Donbass. Nella città di Svatovo, nel centro della regione di Lugansk, gli ucraini sventolano le bandiere del Paese e continuano a cantare l'Inno senza fermarsi mai, neppure quando i soldati russi sparano in aria. Nel mentre, una donna cerca di calmare la figlia piccola, un altro uomo continua a cantare ancora più forte. Immagini strazianti ci arrivano da lì mentre quel popolo continua a cantare forte: Šče ne vmerla Ukraïny, l'Ucraina non è ancora morta.

Il significato dell'inno nazionale dell'Ucraina

Šče ne vmerla Ukraïny è un poema ucraino scritto nel 1862 dall'etnografo ucraino Pavlo Čubynskyj. La musica, composta l'anno seguente dal sacerdote greco-cattolico Mychajlo Verbyc'kyj, fu eseguita la prima volta in forma corale dal Teatro Ucraina di Leopoli. Nel 1917 fu adottata come inno della Repubblica Popolare Ucraina e fu bandito nel 1920 con l'annessione all'Unione Sovietica. Con la dissoluzione della stessa, l'Inno fu ristabilito: era il 1991. Ecco il testo completo di questo vero e proprio inno alla libertà, che in questi giorni di conflitto tra Ucraina e Russia assume un significato quanto mai più completo, assoluto e necessario. Nella speranza che la guerra possa finire quanto prima, aspettando spiragli dai trattati: