L'Italia non è l'unico paese europeo ad aver introdotto severe restrizioni per il periodo delle festività natalizie. A poche settimane dall'inizio della campagna vaccinale, infatti, i governi di diversi paesi hanno messo in campo misure volte a limitare il più possibile la mobilità dei cittadini e di conseguenza l'aumento dei contagi: una terza ondata di infezioni, per di più nel periodo di massima circolazione dell'influenza stagionale e con gli ospedali ancora in forte affanno, avrebbe conseguenze drammatiche e causerebbe decine di migliaia di nuovi morti proprio mentre da più parti di evoca una "luce" in fondo al tunnel rappresentata dal vaccino.

Ecco, quindi, le regole introdotte da alcuni paesi europei.

Germania

Rimarranno nella storia le lacrime di Angela Merkel in conferenza stampa, quando dichiarò al paese che oltre 500 morti al giorno non erano accettabili. A partire da quella considerazione la Germania hanno introdotto il 16 dicembre un nuovo lockdown che rimarrà in vigore almeno fino al 10 gennaio: durante le feste si potranno incontrare in casa non più di cinque persone di due famiglie diverse; dal 24 al 26 dicembre tuttavia sarà possibile invitare nella propria abitazione fino a 4 persone, senza contare i minori di 14 anni, ma appartenenti "al cerchio familiare più stretto" (parenti di primo grado e conviventi) anche se questo comporta più di 5 persone e più di 2 nuclei famigliari. Le messe si potranno svolgere solo se verranno rispettati la distanza di 5 metri fra i fedeli e l’obbligo di mascherine, i cori però sono proibiti.

Francia

In Francia il lockdown è finito il 15 dicembre e da alcuni giorni i contagi sono tornati ad aumentare: nel periodo natalizio i cittadini dovranno ancora rispettare un coprifuoco nazionale dalle 20 alle 6, perché i numeri non permettono ulteriori aperture. Il 10 dicembre il premier Castex ha specificato che verrà revocato la vigilia di Natale ma non il 31 dicembre, giorno considerato potenzialmente molto più pericoloso per assembramenti e contagi. Nelle case potranno incontrarsi non più di sei adulti mentre le cerimonie religiose potranno tenersi sono con un ampio distanziamento tra i partecipanti. Chiusi per altre tre settimane cinema, teatri e musei.

Spagna

In Spagna le regole per il periodo natalizio saranno stabilite autonomamente in ogni regione. A Valencia ad esempio non saranno consentite visite di parenti da altre comunità, mentre a Madrid ci si potrà incontrare in casa fino a un massimo di 6 (bambini inclusi), e a due nuclei famigliari al massimo. La Catalogna autorizza fino a 10 commensali nei giorni festivi e limita la mobilità dal 21 dicembre all’11 gennaio, salvo per ricongiungimenti famigliari e per chi raggiunge la seconda casa o un hotel. In tutto il paese i contagi sono tornati ad aumentare soprattutto tra i più giovani.

Austria

Dal 27 dicembre l'Austria torna in lockdown totale: negozi, bar e ristoranti chiusi e coprifuoco di 24 ore al giorno. La novità del terzo lockdown è lo screening di massa, in programma il 16 e 17 gennaio. Solo chi avrà un esito negativo potrà uscire dal 18 gennaio, quando i negozi e ristoranti apriranno. Chi non si sottoporrà al tampone rapido rimarrà per un altra settimana in quarantena. Anche le scuole riapriranno solo il 18 gennaio. Lo anticipa l'Apa, mentre è in corso a una videoconferenza tra il governo e i laender.