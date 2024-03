Litiga con la fidanzata in metro e la spinge sotto al treno, 29enne perde entrambi i piedi L’episodio in pieno giorno nella mattinata di sabato nella metropolitana di Manhattan, a New York. Mentre erano in atto i soccorsi alla 29enne, l’autore dell’aggressione nel frattempo è fuggito dalla stazione ma è stato arrestato alcune ore dopo i fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una ragazza di 29 anni ha perso entrambi i piedi dopo essere stata vittima di una assurda e terribile violenza da parte del fidanzato nella metropolitana di Manhattan, a New York, in questo fine settimana. Secondo la polizia locale, la ragazza è stata spinta sui binari dal proprio fidanzato proprio mentre era in arrivo un treno che l’ha investita. L’episodio in pieno giorno nella mattinata di sabato, intorno alle 10:30 ora locale, il pomeriggio in Italia.

Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressione dell’uomo alla 29enne è avvenuta al culmine di una furibonda lite sulla banchina della fermata di Fulton Street, a Lower Manhattan. Il diverbio tra i due fidanzati sarebbe sfociato in una lite durante la quale lui ha spinto la giovane sui binari davanti al treno in arrivo che non è riuscito ad arrestare in tempo la marcia.

La donna è stata immediatamente soccorsa dai presenti e poi dai vigili del fuoco e dal personale medico accorso sul posto. I pompieri hanno dovuto liberarla dal convoglio prima di portarla fuori dalla metro in barella. Quindi è stata trasportata d’urgenza all'ospedale più vicino. In pronto soccorso la 29enne è arrivata in condizioni critiche. Vista la gravità della situazione, i medici hanno dovuto sottoporla a un intervento chirurgico d’urgenza ma purtroppo non hanno potuto salvarle i piedi.

La ragazza resta ora ricoverata in condizioni serie anche se stabili mentre il fidanzato è stato arrestato alcune ore dopo i fatti. Mentre erano in atto i soccorsi alla 29enne, infatti, l'autore dell'aggressione nel frattempo è fuggito dalla stazione metro facendo perdere le sue tracce. La polizia, dopo aver setacciando le immagini video della zona per ricostruire i suoi spostamenti, lo ha individuiamo e fermato nella serata di sabato.

Il sospettato, che ha precedenti, è stato bloccato quando è andato a incontrare un agente per la libertà vigilata. Ad attenderlo ha trovato i poliziotti che lo hanno ammanettato con l’accusa di tentato omicidio e aggressione.