Libano, USA, UE e Paesi arabi chiedono una tregua di 21 giorni tra Israele ed Hezbollah Un documento firmato da USA, Unione Europea e alcuni Paesi arabi afferma che le ostilità in corso sono “intollerabili” e presentano un “rischio inaccettabile di una più ampia escalation regionale” che non è nell’interesse né del popolo di Israele né di quello del Libano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Gli Stati Uniti e l'UE hanno chiesto un cessate il fuoco temporaneo in Libano tra Israele e Hezbollah: la pausa dei combattimenti, di 21 giorni, dovrebbe "dare spazio alla diplomazia di concludere un accordo diplomatico" che includa anche una tregua nella Striscia di Gaza. Il documento, firmato da USA, Australia, Canada, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Qatar, afferma che le ostilità in corso sono "intollerabili" e presentano un "rischio inaccettabile di una più ampia escalation regionale" che non è nell'interesse né del popolo di Israele né di quello del Libano.

La dichiarazione congiunta è stata adottata in seguito all'incontro dei leader mondiali presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York dopo il discorso del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres il quale, di fronte al Consiglio di Sicurezza, ha detto che il Libano rischia di diventare un'altra Gaza e ha chiesto la fine delle ostilità tra Israele ed Hezbollah. "Diciamo con una sola voce chiara: fermate le uccisioni e la distruzione. Abbassate la retorica e le minacce. Fate un passo indietro dall'orlo del baratro. Una guerra totale deve essere evitata a tutti i costi", ha detto Guterres ai 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Mentre si spera che venga raggiunta un'intesa per un cessate il fuoco in Libano e nella Striscia di Gaza Israele continua a bombardare. Secondo il Ministero della Salute di Beirut nella sola giornata di ieri i raid dello stato ebraico hanno causato la morte di almeno 72 persone, con il bilancio delle vittime libanesi che supera quota 620, mentre circa mezzo milione di persone sono state sfollate dalle loro abitazioni. Nel frattempo almeno 53 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza ieri in 24 ore. Una madre e i suoi cinque figli sono morti nel bombardamento di una casa a nord di Rafah e almeno due persone sono state uccise e diverse sono rimaste ferite in un raid che ha colpito una tenda nel campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale di Gaza. Una persona è stata uccisa e altre sono rimaste ferite in un attacco che ha colpito una casa a Beit Lahiya, nel nord della Striscia.