L'elicottero della Guardia di frontiera Usa-Messico precipita in Texas: tre morti Un elicottero della Guardia Nazionale di frontiera tra Usa e Messico è precipitato in Texas per cause da accertare causando la morte di 3 persone.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Twitter

Un elicottero che sorvolava il confine tra Usa e Messico si è schiantato al suolo in Texas uccidendo due soldati della Guardia Nazionale e un agente della Border Patrol. Lo ha reso noto l'esercito Usa: secondo quanto raccontato, un altro soldato a bordo dell'elicottero UH-72 Lakota è rimasto ferito. Il velivolo era assegnato alla missione di sicurezza del confine del governo federale, ma per cause da accertare è precipitato nei pressi di Rio Grande City. Sono in corso una serie di indagini per accertare la dinamica dei fatti.

L'incidente si è verificato nella serata di ieri, 8 marzo, mentre l'elicottero stava sorvolando la zona in un regolare controllo aereo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda. La notizia è stata lanciata dall'Associated Press, importante agenzia di stampa americana.

Il giudice della contea di Starr ha fatto sapere che a bordo del velivolo vi erano tre membri delle forze armate americane, ossia due uomini della Guardia Nazionale e una donna della Border Patrol. I nomi delle tre vittime non sono stati rilasciati.

Il generale Daniel Hokanson, capo dell'Ufficio della Guardia Nazionale ha voluto condividere le sue condoglianze per i familiari delle tre persone decedute in seguito all'incidente oltre che la vicinanza ad amici e colleghi delle vittime. "Piangiamo queste morti strazianti", si legge nel post di Hokanson su X. “Questa è una tragica perdita che va oltre le parole. Tutte queste persone rappresentano il servizio per il Paese e il meglio degli Usa”.