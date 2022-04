“Le possibilità che quella in Ucraina diventi guerra mondiale stanno aumentando”, dice un generale USA Aumenta il rischio di estensione del conflitto, secondo il Capo dello stato maggiore congiunto USA Mark Milley in una audizione parlamentare: “Non so se decenni, ma questa guerra durerà almeno anni, di sicuro”.

"Penso che questo sia un conflitto molto prolungato, penso che sia almeno misurabile in anni. Non so se decenni, ma almeno anni di sicuro". Sono a previsioni a tinte fosche quelle del generale dell’esercito statunitense, Mark Milley, secondo Guardian a proposito della guerra in Ucraina. "Penso che la Nato, gli Stati Uniti, l’Ucraina e tutti gli alleati e i partner che sostengono l’Ucraina saranno coinvolti in questo per un po’ di tempo", ha aggiunto il Capo dello stato maggiore congiunto, comparso insieme al segretario alla Difesa Lloyd Austin, davanti al Comitato per i servizi armati della Camera nella loro prima testimonianza al Congresso dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Le previsioni del Pentagono sulla guerra in Ucraina

Milley ha affermato che quanto sta accadendo in Ucraina rappresenta "la più grande minaccia alla pace e alla sicurezza dell'Europa e forse del mondo" da quando 42 anni fa ha iniziato a prestare servizio nell'esercito americano, ma ha aggiunto che è stato "incoraggiante" vedere il mondo radunarsi attorno a Zelensky & c. "L'invasione russa dell'Ucraina minaccia di minare non solo la pace e la stabilità europea, ma anche la pace e la stabilità globale che i miei genitori e una generazione di americani hanno combattuto così duramente per difendere", ha detto Milley.

Aumenta il rischio di estensione del conflitto

"Ci troviamo a fronteggiare due potenze globali: la Cina e la Russia, ciascuna con significative capacità militari ed entrambe volte a cambiare fondamentalmente le regole basate sull’attuale ordine mondiale: stiamo entrando in un mondo che sta diventando più instabile e il potenziale per un significativo conflitto internazionale sta aumentando, non riducendosi" ha aggiunto il generale. Una posizione condivisa anche dal capo del Pentagono Lloyd Austin.

Cosa fare per aiutare Zelensky

"Una delle domande più importanti che avremo in questa commissione è: ‘Come possiamo fare di più?'", ha ammesso il presidente dei servizi armati della Camera Adam Smith, nel corso dell'audizione. "Come possiamo assicurarci di fare assolutamente tutto il possibile per aiutarli?". In tal senso il Pentagono è favorevole alla creazione di basi permanenti nei paesi della NATO orientali, come la Polonia e i Paesi baltici al fine di scoraggiare la Russia. Austin ha evidenziato come la NATO stia ancora discutendo su come rafforzare la sua presenza permanente nell'Europa orientale. "Se ritiene opportuno cambiare la propria impronta, allora sicuramente ne faremo parte", ha assicurato.