Lavrov dice che gli Stati Uniti impediscono all’Ucraina di chiudere l’accordo di pace con la Russia Secondo il ministro degli Esteri russo, gli Stati Uniti “tengono per mano” la delegazione ucraina che si occupa delle trattative con Mosca, impedendogli di accettare le richieste minime del Cremlino per la pace.

A cura di Tommaso Coluzzi

Gli Stati Uniti non vogliono che l'Ucraina chiuda l'accordo di pace con la Russia, dice il ministro degli Esteri del Cremlino, Sergei Lavrov. Secondo il diplomatico di Mosca, gli Usa "tengono per mano" la delegazione ucraina nei negoziati di pace con la Russia, "impedendo a Kiev di accettare le richieste minime di Mosca". Poi Lavrov, citato dall'agenzia Interfax, ha aggiunto: "Abbiamo sempre favorito una soluzione diplomatica di ogni problema quando Zelensky propose colloqui nel pieno delle ostilità, alle quali il nostro presidente ha acconsentito. E sono così iniziati i colloqui. Questo è accaduto malgrado la delegazione ucraina abbia iniziato a prendervi parte per lo più in modo, per così dire, solo formale".

Un dialogo, secondo Lavrov, è stato "stabilito nel tempo", anche se da parte della Russia c'è la "costante impressione che la delegazione ucraina venga tenuta per mano da qualcuno – ha insistito il ministro degli Esteri – probabilmente dagli americani, e le venga impedito di essere d'accordo con le richieste, che giudico assolutamente minime". Durante lo stesso intervento, Lavrov ha anche chiuso la porta alla "richiesta di inviare peacekeeper della Nato in Ucraina", si tratta di "demagogia".

Poi il capo della diplomazia di Mosca è venuto al rapporto con Pechino: "L'interazione si rafforzerà, considerato che l'Occidente sta calpestando ogni pilastro del sistema internazionale e noi, le due grandi potenze, dobbiamo ovviamente pensare a come proseguire". E sui partner commerciali – occidente in primis – Lavrov è stato di ghiaccio: "Questi Paesi non sono affidabili – ha spiegato – Naturalmente restiamo aperti alla cooperazione con tutti i Paesi, compresi quelli occidentali, anche se non proporremo alcuna iniziativa, considerando le attuali circostanze e la condotta dell'Occidente".