L'aeronautica ucraina bombarda un porto russo nella Crimea occupata: "Distrutta nave da guerra" L'Ucraina ha attaccato il porto di Feodosia, in Crimea, distruggendo una nave da guerra russa che trasportava droni iraniani Shahed, utilizzati da Mosca nel conflitto contro Kiev.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'Ucraina attacca la Crimea occupata dalla Russia, nel pieno della notte di Santo Stefano. Obiettivo: una nave militare carica di droni iraniani, pronti a esplodere in Ucraina. L'operazione dell'areonautica di Kiev è scattata intorno alle 2:30 ora locale – l'1:30 italiana – e ha puntato dritto verso il porto di Feodosia: "Abbiamo attaccato con missili da crociera la nave da sbarco del Mar Nero Novocherskassk delle Federazione russa nell'area di Feodosia", scrive l'aeronautica ucraina sul suo canale Telegram. In alcuni video diffusi, si vedono una serie di esplosioni – di cui una molto potente – illuminare la notte in Crimea. Dopo l'attacco ucraino – che ha causato un primo incendio – la nave e gli armamenti che venivano trasportati a bordo sono deflagrati.

L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato di aver distrutto la nave della flotta russa nel Mar Nero perché trasportava droni iraniani Shahed, utilizzati da Mosca nel conflitto contro Kiev. Si tratta di droni kamikaze, che esplodono contro le difese ucraine o – ancora peggio – contro obiettivi di guerra. I militari sostengono di aver completamente neutralizzato l'obiettivo, con un attacco avvenuto – tra l'altro – nella maggior base navale russa della penisola. Una zona particolarmente sorvegliata, almeno in teoria. C'è anche un bilancio di morti e feriti, per quanto difficile da verificare e sicuramente provvisorio: almeno una persona ha perso la vita e due sono state colpite dall'attacco ma – al momento – sono sopravvissute.

Con i droni in questione – gli Shahed iraniani – l'esercito russo ha lanciato 19 diversi attacchi solo dal tardo pomeriggio di ieri. Di questi, 13 sono stati abbattuti dalle forze di difesa ucraine. I droni – secondo l'areonautica militare di Kiev – sono stati lanciati da Balaklava, in Crimea, e Primorsko Akhtars verso le regioni ucraine di Odessa, Kherson, Mykolaiv e Khmelnytskyi. È uno dei metodi più utilizzati dai russi per portare avanti la guerra in questa fase.