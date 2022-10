L’aereo finisce nella tempesta, panico a bordo e atterraggio di emergenza con muso e motore rotto Minuti di vera paura quelli vissuti dai passeggeri di un volo della Latam Airlines decollato dall’aeroporto di Santiago del Cile e diretto ad Asunción, capitale del Paraguay.

A cura di Antonio Palma

L'aereo che entra in una fortissima tempesta con lampi e tuoni visibili fuori dal finestrino, il velivolo che viene scosso vistosamente, le urla a bordo e poi l'annuncio di un atterraggio di emergenza in un altro scalo a causa di danni al motore e al muso ben visibili dopo aver toccato terra. Sono i minuti di vera paura vissuti dai passeggeri di un volo della Latam Airlines decollato dall'aeroporto di Santiago del Cile e diretto ad Asunción, capitale del Paraguay.

L'episodio, immortalato dai passeggeri a bordo e poi anche all'arrivo, è avvenuto mercoledì sera ora locale e fortunatamente si è concluso senza conseguenze per chi era a bordo del velivolo, Un Airbus A320. L'aereo ha dovuto attraversato "condizioni meteorologiche avverse durante la sua traiettoria di volo", ha spiegato giovedì la compagnia aerea in una nota, aggiungendo però che la procedura messa in atto dai piloti si è risolta "senza intoppi" e "sia i passeggeri che l'equipaggio sono in buone condizioni".

La compagnia inoltre si rammarica "per qualsiasi inconveniente che questa situazione meteorologica possa aver causato a passeggeri"del volo partito alle 19 di ieri ora locale dalla capitale cilena verso quella paraguaiana dove è arrivato poco prima di mezzanotte.

Dalle immagini diffuse dopo l'atterraggio dell'aereo però che qualche rischio vi è stato sembra certo. L'aereo infatti è stato immortalo in pista evidentemente danneggiato, con il muso mancante e il parabrezza rotto, oltre un motore malfunzionante. Su cosa sia andato storto sarà una indagine ad accertarlo.

La direzione generale dell'aviazione civile del Cile infatti ha annunciato che le autorità aeronautiche paraguaiane hanno avviato un'indagine sull'incidente e che un team di specialisti cileni collaborerà all'inchiesta

Anche diversi dei 48 passeggeri a bordo del velivolo hanno confermato gli attimi di panico. Pabla Thomen, una donna che ha detto di essere una passeggera del volo, ha parlato di momenti drammatici. "Eravamo già vicino ad Asunción quando è iniziata la terribile turbolenza e la gente ha già iniziato a farsi prendere dal panico, poi il pilota ci ha detto di prepararci per un atterraggio forzato", ha spiegato Thomen. La donna addirittura ha rivelato che a un certo punto ha detto addio alla figlia pensando stessero precipitando.