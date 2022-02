Ladri rubano l’urna con le ceneri della figlioletta morta. L’appello della madre: “Restituitela” Catherine Farrell-Breen, 31enne inglese, è sconvolta dopo il furto subito nella sua casa di Birmingham: “Quell’urna non ha alcun valore monetario, ma per è il mondo”.

A cura di Biagio Chiariello

"Se hai un cuore, per favore restituiscila". Questo l'appello lanciato da una madre disperata alle persone che si sono impossessate dell'urna contenente le ceneri della figlia morta. Catherine Farrell-Breen, 31 anni, ha subito un furto con scasso nella sua casa di Birmingham. I ladri hanno colpito tra le 14:00 e le 19:20 di giovedì 4 febbraio mentre la donna, madre di due figli (Loretta, di otto anni e Larissa di sette anni), era impegnata nel suo turno come cameriera. Dopo aver sfondato una porta sul retro, hanno rubato un barattolo pieno di monete (per il valore di £ 384, circa 450 euro) e una Nintendo Switch. Ma sopratutto hanno portato via un'urna contenente le ceneri di Phoenix, la figlia nata morta di Catherine.

Catherine con la figlia Loretta

Ora la 31enne ha lanciato un disperato appello ai ladri: "Sono devastata. Phoenix è la mia prima figlia ed è nata morta. Avrebbe compiuto 10 anni ad agosto. Ho a cuore le sue ceneri che conservo in un'urna nella mia camera da letto. Il giorno del suo compleanno Loretta, Larissa ed io usciamo a giocare a bowling per festeggiare. Manteniamo sempre viva la sua memoria" ha detto a BirminghamLive. La mamma ha aggiunto: "L'urna non vale niente. Forse è per il colore dell'oro, hanno pensato che fosse un vaso costoso, quindi l'hanno presa".

"Non ha alcun valore monetario, ma per me significa tutto il mondo. Chiedo a queste persone, se avete un cuore, per favore, restituitelo. Quello che è successo mi ha riportato tutto alla mente: il dolore della perdita di Phoenix. È come se stesse succedendo di nuovo".

La polizia delle West Midlands ha emesso un appello per il furto con scasso: "L'urna contiene le ceneri della prima figlia della proprietaria, che è nata morta quasi 10 anni fa, quindi vogliamo che chi le ha rubata le restituisca. È comprensibilmente angosciata. Sono stati rubati anche dei contanti e una Nintendo Switch, ma l'urna ha un valore monetario molto limitato".