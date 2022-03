La tv russa chiede agli americani di far tornare di nuovo il “compagno” Trump Il presentatore Evgeny Popov chiede al popolo russo di spingere tutti gli americani a cambiare “regime” prima della fine del mandato di Biden, facendo tornare Trump.

A cura di Giacomo Andreoli

Mentre, nonostante alcuni spiragli di pace, continua ad infuriare la guerra in Ucraina, la tv russa parla alla sua popolazione e agli americani. Sul primo canale di Mosca il presentatore Evgeny Popov spiega che è tempo che tutto il popolo russo inviti gli Stati Uniti a far tornare Trump alla guida della Casa Bianca. Popov dice proprio che è venuto il momento di cambiare "il regime" americano, prima della scadenza del mandato di Joe Biden. Quest'ultimo viene accusato di aver utilizzato termini troppo forti contro il presidente Putin, definito due giorni fa "un macellaio" e di fomentare lo scontro Russia-Occidente.

Per la tv russa Trump sarebbe un "compagno", nel senso di partner nelle relazioni bilaterali, che i giornalisti di Stato raccontano essere state con lui decisamente migliori rispetto che con Biden. Non viene citato, però, il noto scandalo Russiagate, con la presunta ingerenza di Mosca nelle elezioni politiche statunitensi del 2016 che portarono il Tycoon alla Casa Bianca.

Nel frattempo proprio Trump ha chiesto clamorosamente "aiuto" a Putin, dicendo pubblicamente che il presidente russo dovrebbe rendere pubblica qualsiasi informazione "dannosa" che conosce sul figlio di Biden, Hunter. Sulle spalle di quest'ultimo pesa un’inchiesta federale in corso: si sta indagando sui presunti crimini che può aver commesso in una serie di affari con soci ed enti non americani. Il Tycoon ha lanciato l'appello parlando a Real America's Voice con un noto giornalista di estrema destra molto controverso, John Solomon. Poi, in un'intervista su JustTheNews, ha detto che "se Putin sapesse la risposta, dovrebbe renderla nota e noi dovremmo conoscerla". Secondo l'ex presidente Hunter Biden avrebbe ricevuto milioni di dollari dalla moglie dell'ex sindaco di Mosca, Yury Luzhkov. Il governo russo, poi, lo accusa addirittura di finanziare un programma di ricerca militare per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina.

Dalla Casa bianca ancora nessun commento, ma rimangono molto tesi i rapporti con Trump da una parte e il presidente Putin dall'altra. Tra quest'ultimo e Biden oramai sembra evidente che ogni tipo di relazione sia deteriorata, ma le diplomazie di entrambe le parti lavorano per tentare di riavvicinare le posizioni.