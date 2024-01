La storia del bambino che ha vissuto per 2 anni solo in una casa senza riscaldamenti né elettricità Condannata in Francia una donna, madre di un bambino che dai 9 agli 11 anni avrebbe vissuto da solo in casa. Mangiava cibo in scatola, biscotti e di tanto in tanto rubava pomodori dal balcone di un vicino. Ma nonostante tutto andava ogni giorno a scuola ottenendo buoni risultati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bambino piccolo, che frequenta ancora la scuola primaria, e che per due anni vive praticamente da solo in casa, in un appartamento in cui mancano sia i riscaldamenti che l’elettricità.

Arriva dalla Francia una storia che in questi ultimi giorni sta trovando molto spazio sui quotidiani locali, anche perché per la madre del bambino è arrivata una condanna. Siamo a Nersac, comune di circa duemila abitanti nel dipartimento della Charente, nella regione della Nuova Aquitania.

Il bambino protagonista di questa storia è stato abbandonato a se stesso tra i 9 e gli 11 anni mentre sua madre, una 36enne, viveva a circa 5 chilometri di distanza col compagno. E solo di tanto in tanto prendeva il suo scooter e andava a portare qualcosa da mangiare al figlio.

Ora la madre è stata condannata a diciotto mesi di carcere, dodici dei quali sospesi. La pena a sei mesi verrà scontata con braccialetto elettronico. Lei avrebbe tentato di negare i fatti, ma sia i vicini che le indagini della polizia l’avrebbero smentita: in casa il frigo era vuoto e non c’erano abiti da adulto.

Il bambino, secondo la ricostruzione dei media locali, avrebbe vissuto da solo, come un adulto, dal 2020 al 2022. Di tanto in tanto i vicini di casa lo vedevano alla finestra. La casa in cui viveva non era riscaldata e non aveva elettricità: era costretto a lavarsi con acqua fredda, per dormire usava diverse coperte.

E lui è sopravvissuto mangiando per lo più cibo in scatola, biscotti, ma anche pomodori che prendeva dal balcone di un vicino di casa. "Ho fatto un piccolo orto e il piccolo è venuto discretamente a prendere i pomodori da mangiare", le parole del vicino a TF1.

Ma nonostante tutto lui continuava ad andare a scuola ogni giorno, ottenendo anche buoni risultati. "Era sorridente, un ottimo studente, sempre pulito, educato… Nessun segno indicava che fosse abbandonato", le parole di Barbara Couturier, sindaco di Nersac, che non avrebbe capito nulla della situazione del bimbo.

E adesso il piccolo, che intanto è stato affidato a una nuova famiglia, avrebbe ritrovato una sua tranquillità e non avrebbe alcuna intenzione di vedere la madre, che è andata a trovarlo solo due volte nell'ultimo anno.