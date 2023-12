La Russia annuncia: “Dispieghiamo nuove armi al confine con Norvegia e Finlandia” La Russia ha annunciato che presto schiererà semoventi d’artiglieria 2S35 Koalitsiya-SV ai confini con Finlandia e Norvegia, entrambi Paesi membri della Nato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

L'obice semovente 2S35 Koalitsiya-SV

La Russia si appresta a schierare i suoi più recenti obici d'artiglieria – chiamati "Coalizione" (2S35 Koalitsiya-SV) – nel distretto militare settentrionale, che include le zone di confine con Norvegia (Paese Nato) e Finlandia (Paese Nato e Ue). Ad affermarlo Sergei Chemesov, il numero uno di Rostec, il gruppo industriale di difesa dello stato russo, che ha definito i semoventi "necessari" per la regione. La stessa tipologia di semoventi – i primi dell'era Putin – sono stati schierati in prima linea in Ucraina da questo mese. I test del nuovo sistema di artiglieria sono stati completati e "la produzione in serie è ora in corso", ha dichiarato all'agenzia di stampa statale Ria Novosti.

Secondo gli ingegneri militari russi, il nuovo 2S35 può impiegare munizioni a guida di precisione a lungo raggio e ad alto potenziale esplosivo con una gittata massima di 70 chilometri e un alto livello di precisione, sviluppando una cadenza di fuoco fino a 10 colpi al minuto. Altre fonti parlano di portata di 80 chilometri e 16 colpi al minuto. "Penso che presto verranno installati nel distretto militare settentrionale, poiché armamenti di questo tipo sono necessari per poter avere un vantaggio, rispetto ai sistemi di artiglieria occidentali, in termini di portata", dice Chemezov. Alcune fonti russe hanno affermato che il 2S35 può sparare in modo completamente autonomo senza alcun equipaggio nella torretta.

Kiev: "Potenti attacchi russi anche a Natale"

Nel frattempo si continua a combattere in Ucraina. Come ha confermato il capo ufficio stampa del coordinamento delle forze ucraine Sud Natalya Humenyuk, citata da Unian, l'esercito russo ha lanciato un potente attacco aereo contro l'Ucraina il giorno di Natale, quindi gli ucraini dovrebbero stare in allerta anche per il nuovo anno. "Siamo in uno stato di guerra, sappiamo che il nemico insidioso può colpire in qualsiasi momento, in qualsiasi direzione. È ovvio che anche la Notte Santa non ha fermato gli attacchi, che sono stati potenti. Pertanto, dobbiamo stare all'erta per proteggerci. Se sentite un allarme aereo, non trascuratelo", ha sottolineato. Secondo Humenyuk, una caratteristica dei raid russi è che si sono rivolti principalmente alle infrastrutture civili. A dicembre, ad esempio, le infrastrutture portuali e le strutture di stoccaggio del grano sono state prese di mira da attacchi di droni e missili, così come sono stati danneggiati molti edifici residenziali sulla linea del fronte.