La provincia cinese in cui il 90% della popolazione ha il Covid: “Contagiate 88 milioni di persone” Nella provincia cinese di Henan circa il 90% della popolazione, pari a 88 milioni di persone, avrebbe il Covid secondo un funzionario: “Picco negli ospedali raggiunto il 19 dicembre”.

A cura di Ida Artiaco

In Cina c'è una provincia in cui il 90% circa della popolazione residente, pair a ben 88 milioni di persone, avrebbe il Covid. Si tratta dell'Henan, la terza più popolosa del Paese del Dragone.

È quanto ha dichiarato un funzionario della sanità regionale nel corso di una conferenza stampa, mentre Pechino si trova ad affrontare una ondata di casi di Coronavirus senza precedenti.

Qui l'89% della popolazione è risultata infettata dal virus il 6 gennaio, ha dichiarato il funzionario sanitario locale Kan Quancheng. In base a questa percentuale, circa 88,5 milioni di persone sui quasi 100 milioni di abitanti della provincia hanno già contratto la Covid.

Secondo il funzionario, le visite alle cliniche per la febbre alta nella provincia hanno raggiunto il picco il 19 dicembre "dopo di che hanno mostrato una continua tendenza al ribasso".

I dati territoriali sono in netto contrasto con i dati Covid del governo centrale, anche perché con la nuova definizione di "morti per Covid" ristretta e i test di massa non più obbligatori i numeri del governo non riflettono più la reale portata dell'epidemia.

Basti pensare che il bilancio ufficiale all'8 gennaio è di 5.267 morti dall'inizio dell'emergenza su un totale di oltre 1 miliardo di abitanti.

Si prevede, per altro, che questi numeri continuino ad aumentare, mentre il paese celebra il Capodanno lunare alla fine di questo mese e che a partire da sabato durerà 40 lunghi giorni, con milioni di persone che viaggeranno dalle grandi città per visitare i parenti più anziani vulnerabili nelle campagne.

A ciò si aggiunga l'apertura dei confini decisa domenica dal governo di Pechino, che ha revocato i requisiti di quarantena per i viaggiatori in entrata, è stata uno degli ultimi passi nello smantellamento del regime zero-Covid del Paese, iniziato il mese scorso dopo le proteste e che ha portato a un'enorme ondata di contagi.