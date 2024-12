La nebbia avvolge la Gran Bretagna, aeroporti bloccati e ritardi nei voli anche dall’Italia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Disagi per chi è in partenza o in arrivo in queste ore in Gran Bretagna con l’aereo. A causa di una fitta nebbia che oggi ha avvolto molte zone del Paese, infatti, alcuni dei principali aeroporti britannici hanno emesso avvisi di ritardi e cancellazioni di voli nazionali e internazionali compresi quelli da e per l’Italia. Il principale scalo londinese, quello di Heathrow, sta riscontrato ritardi medi nelle partenze di oltre un’ora e ritardi medi negli arrivi di oltre un’ora e mezza.

Come ha informato Nats, il principale fornitore di controllo del traffico aereo del Paese, i viaggiatori sono invitati a informarsi presso la propria compagnia aerea, poiché in diversi aeroporti del Regno Unito sono in vigore restrizioni al traffico aereo a causa della "fitta nebbia". Tra gli aeroporti interessati ci sono anche quello di Manchester e Gatwick, il secondo aeroporto più trafficato del Regno Unito. Qui si segnalano numerosi voli per l'Italia che dal pomeriggio sono slittati alla notte.

Diverse le compagnie aeree interessate a partire da Ryanair che ha diramato un importante avviso per tutti i voli da e per il Regno Unito. La compagnia aerea low cost ha consigliato ai passeggeri di controllare la loro app per gli aggiornamenti sui voli. "I passeggeri interessati saranno avvisati e tutti i passeggeri che viaggiano da/per il Regno Unito oggi dovrebbero controllare la loro app Ryanair per gli ultimi aggiornamenti sul loro volo. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato ai passeggeri da queste condizioni meteorologiche. Sono fuori dal controllo di Ryanair e interessano tutte le compagnie aeree che operano da/per il Regno Unito oggi” spiegano dal vettore.

"A causa della nebbia diffusa, oggi sono in vigore restrizioni temporanee al traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito. Restrizioni di questo tipo vengono applicate solo per garantire la sicurezza. Continuiamo a monitorare la situazione e abbiamo un esperto del Met Office integrato nella nostra attività per garantire di avere le informazioni più recenti disponibili” spiegano dal controllo del traffico aereo, assicurando: “I nostri team stanno lavorando a stretto contatto con gli aeroporti e le compagnie aeree per ridurre al minimo i disagi".

Anche EasyJet ha dichiarato che al momento sta riscontrando alcune interruzioni nel suo programma di volo a causa della scarsa visibilità. “Anche se la situazione è fuori dal nostro controllo, stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto dei ritardi", ha affermato un portavoce di EasyJet. Interessate tra le altre anche WizzAir e British Airways che operano verso l'Italia.