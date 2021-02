Lockdown duro prolungato fino al 7 marzo in Germania. La decisione arriva al termine dell'incontro avvenuto quest'oggi fra Stato e Regioni sulle misure anti-Covid così come spiegato alla stampa dalla cancelliera Angela Merkel: "Alla luce dello sviluppo delle diverse mutazioni del virus è necessario mantenere forti restrizioni per impedire una terza ondata di contagi da Covid-19 – le parole della Merkel – è necessario mantenere il controllo nel lasso di tempo tra adesso e metà marzo, all'interno del quale le mutazioni del virus potrebbe ancora avere la meglio: per questo dobbiamo essere estremamente attenti e per questo dobbiamo agire".

Germania, possibili vaccini anticipati per docenti e personale scolastico

La cancelliera ha proseguito spiegando che gli esperti sono convinti che le varianti aumenteranno e non tenderanno a regredire: "La domanda è con quale rapidità cresceranno e se saranno più aggressive torneremo molto rapidamente a una crescita esponenziale, che dobbiamo evitare", ha concluso. In merito alla decisione che riguarda la riapertura delle scuole questa è stata affidata ai Laender che insieme con il governo potranno anche scegliere se procedere alla vaccinazione dei docenti e del personale di scuole e asili "prima dell'estate" dato che si tratta di figure professionali "che non hanno sempre la possibilità di mantenere le necessarie distanze" per evitare contagi.

Il virus potrebbe crescere nei prossimi mesi: i contagi devono restare bassi

Durante la conferenza stampa tenutasi a Berlino la cancelliera ha poi spiegato che la variante britannica del virus "prenderà il sopravvento" e "il vecchio virus sparirà e convivremo con un nuovo virus", di cui ancora non abbiamo molte conoscenze. Inoltre ha spiegato che "la mutazione del virus potrebbe provocare una nuova crescita esponenziale nei prossimi mesi – motivando così la scelta della Germania di proseguire con un lockdown serrato fino al 7 marzo – e per questo dobbiamo stare molto attenti e tenere i contagi molto molto bassi".