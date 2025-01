video suggerito

La foto dei migranti in catene pubblicata dalla Casa Bianca, Trump: "Mandiamo via i peggiori criminali" La Casa Bianca ha diffuso una foto che ritrae dei migranti in catene, in fila mentre stanno per salire su un aereo militare per essere espulsi. Trump: "Le deportazioni stanno andando bene".

A cura di Annalisa Cangemi

La Casa Bianca ha diffuso una foto, che mostra una fila di migranti in catene che stanno per salire su un aereo, per essere portati fuori dal territorio degli Stati Uniti. In questo modo il neo presidente Trump ha voluto dimostrare di aver dato seguito alle sue promesse elettorali, avviando il suo programma espulsioni dei migranti clandestini: ben 538 persone sono state cacciate dal Paese.

"Le deportazioni stanno andando bene", ha commentato trionfante Donald Trump al suo arrivo in North Carolina, sottolineando che le autorità americane "stanno mandando via tutti i peggiori criminali".

"Come promesso, il presidente Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze", ha scritto la Casa Bianca su X, postando l'immagine di una fila di migranti ammanettati e in catene mentre vengono imbarcati su un aereo cargo militare che reca la scritta "I voli di deportazione sono iniziati. Promessa fatta, promessa mantenuta".

N0n si tratta comunque di una novità, perché anche durante l'amministrazione Biden ci sono state espulsioni di irregolari. Anzi nel 2024 si è registrato proprio un record: secondo un rapporto dell'Immigration and Custom Enforcement il 2024 è stato l'anno con il maggior numero di espulsioni nell'ultimo decennio, 270mila stranieri irregolari accompagnati fuori dal territorio statunitense fra ottobre 2023 e settembre 2024.

In un precedente messaggio pubblicato ieri sera su X, la Casa Bianca aveva fatto sapere che l'agenzia dell'immigrazione e delle dogane (Ice) ha condotto finora 538 arresti e ha confermato 373 fermi. Tra questi, quello di un individuo chiamato Magdaleno Zenen Hernandez Garcia, già condannato per abusi sessuali nei confronti di un minore di 14 anni. "Si tratta – commenta la Casa Bianca – di una piccola anticipazione del lavoro dell'amministrazione Trump sta facendo per mettere in sicurezza i nostri confini nazionali".

Anche la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato le deportazioni degli immigrati entrati illegalmente negli Stati Uniti, con l'utilizzo di aerei militari: "I voli per le deportazione sono iniziati", ha detto.

È stato invece bloccato l'ordine esecutivo,emanato il primo giorno del suo mandato, che abolisce lo ius soli, la legge che garantisce la cittadinanza per nascita: un giudice federale ha infatti stoppato l'ordine esecutivo della Casa Bianca, perché incostituzionale, in violazione del 14esimo emendamento.

In base all'ordine firmato da Trump i bambini nati negli Stati Uniti da immigrati irregolari non potrebbero essere considerati cittadini americani: l'ordine era esteso anche ai bambini nati da madri che si trovano negli Usa momentaneamente, come turiste, studentesse o lavoratrici temporanee. Ma l'inquilino della Casa Bianca ha già annunciato ricorso contro la disposizione del giudice.