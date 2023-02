La “droga zombi” che allarma gli Usa: mix di sedativo per cavalli e oppioidi che fa marcire la pelle Il mix, diffuso ora in diversi stati americani, marcisce e mangia letteralmente la pelle delle persone tanto da aver sconcertato i medici statunitensi, allarmati dalla sua diffusione e preoccupati per le orribili ferite che provoca sui corpi di coloro che ne fanno uso.

A cura di Antonio Palma

"Mi svegliavo la mattina piangendo perché le mie braccia stavano morendo", è il drammatico racconto di una delle vittime del cosiddetto Tranq Dope, il nuovo mix di droga che si sta espandendo a macchia d’olio in Usa e sta allarmando ora il Paese dove di volta in volta si contano nuove centinaia di vittime, il cui corpo si trasforma lentamente ma inesorabilmente in zombie.

Si tratta di un mix di Fentanyl, un oppioide sintetico pericoloso già largamente diffuso tra la gioventù americana, e un farmaco veterinario chiamato Xylazina, un potente sedativo per cavalli e mucche. Una combinazione letale che fa marcire la pelle, aumenta il rischio di overdose e rende spesso inutile i tentativi di recupero dei tossicodipendenti in overdose.

Il mix, nato tra le strade di Philadelphia e diffuso ora in diversi stati americani, ha sconcertato i medici statunitensi, allarmati dalla sua diffusione e preoccupati per le orribili ferite che provoca sui corpi di coloro che ne fanno uso. "Tranq sta fondamentalmente zombificando i corpi delle persone", ha dichiarato senza mezzi termini una vittima della nuova droga a Sky New, che ha indagato sulle origini e la diffusione del mix letale. “Fino a nove mesi fa non avevo mai ferite. Ora, ci sono dei buchi nelle gambe e nei piedi” ha aggiunto l’uomo.

Il farmaco è stato inizialmente usato per tagliare l'eroina, ma, più recentemente, è stato scoperto nel Fentanyl e in altre droghe illecite. Gli spacciatori lo hanno usato con il Fentanyl per prolungare il "colpo" e avere così più clienti e guadagno ma in poco tempo si è scoperto che il mix marcisce e mangia letteralmente la pelle delle persone. Le ferite eruttano in una crosta squamosa di tessuto morto che, se non trattata, può portare anche all'amputazione degli arti.

Sebbene approvata dalla Food and Drug Administration per uso veterinario, la Xylazina è pericolosissima per l'uomo e coloro che vanno in overdose con il farmaco non rispondono ai più comuni trattamenti per invertire l'overdose.

Secondo un report dello scorso anno, la Xylazina associata alla droga è stata già individuata in 36 stati americani e nella sola New York City: il farmaco è stato trovato nel 25% dei campioni di persone in overdose. Il Dipartimento della Salute di San Francisco teme che in moltissimi casi le vittime non sappiano nemmeno che la droga sia stata tagliata col farmaco con conseguenze disastrose.