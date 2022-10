La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili balistici nel Mar del Giappone. Gli Usa contro l’azione militare: “Saremo irremovibili sulla sicurezza di Seul e Tokyo”

A cura di Gabriella Mazzeo

La Corea del Nord ha testato due missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone. I lanci sarebbero avvenuti dall'area di Tongchon, nella provincia di Kangwon, tra le 11.59 e le 12.18 locali (le 4.59 e le 5.18 in Italia). A diffondere la notizia, il Comando di stato maggiore congiunto di Seul.

I missili hanno volato per circa 230 km toccando l'apogeo di circa 24 km e la velocità massima di 5 Mach. L'operazione è stata lanciata mentre la Corea del Sud stava completando le sue manovre "Hoguk" per affinare le capacità di difesa contro le minacce del Nord. Così Kim Jong Un mostra i muscoli a Seul e Washington che si preparano a tenere un ulteriore ciclo di esercitazione aeree combinate chiamate "Vigilant Storm" previsto per la settimana prossima.

"I lanci di missili balistici del Nord sono stati atti di provocazione significativi che minano pace e stabilità nella comunità internazionale" ha fatto sapere il Comando in una nota, assicurando che le attività di sorveglianza sono pronte a mantenere "la guardia alta". Dall'altra parte, Washington ha assicurato un impegno "irremovibile" per la sicurezza di Seul e Tokyo. "Questo evento – dicono però dagli Usa – non rappresenta una minaccia immediata per il nostro Paese o per i nostri alleati, ma il lancio di missili evidenzia l'impatto destabilizzante dei programmi legati alle armi di distruzione di massa e missili balistici della Corea del Nord".

Kim Jong Un aveva disposto l'ultimo lancio di missili balistici lo scorso 14 ottobre dopo un anno particolarmente attivo nel settore delle dimostrazioni militari. L'intensa attività bellica rende sempre più forti i timori riguardanti un nuovo test nucleare: l'ultimo condotto dalla Corea del Nord è avvenuto nel 2017. Sarebbe il settimo test di questo tipo per il Paese che però non dispone un'operazione simile da circa 5 anni.