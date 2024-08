video suggerito

Grossi (AIEA): “A Kursk pericolo di un incidente nucleare”. L’Ucraina testa missile balistico Il direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi ha visitato personalmente la centrale di Kursk e confermato di avere “visto tracce di attacchi di droni” sul territorio dell’impianto. Quindi ha avvertito: “Esiste il pericolo di un incidente nucleare”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Presso l'impianto russo nella regione di Kursk esiste il "pericolo di un incidente nucleare". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi dopo avere visitato personalmente la centrale, fatta oggetto nelle ultime settimane di una serie di attacchi da parte delle forze ucraine. Il numero uno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha affermato di avere "visto tracce di attacchi di droni" sul territorio dell'impianto ed ha ribadito l'appello alle parti in conflitto affinché il sito non costituisca un obiettivo di attività militari in nessuna circostanza.

Costruito dall'Urss nel 1971, il sito di Kursk conta attualmente due unità in funzione. Secondo il fisico Dimiti Gorchacov, la centrale è più vulnerabile rispetto a quella di Zaporizhzhia per l'assenza di strutture di contenimento in cemento sopra il reattore. "Sarebbe sufficiente un razzo o un colpo di artiglieria per fare gravi danni". Il fisico ha inoltre indicato la fragilità dei reattori Rbmk che funzionano ad acqua bollente a circuito chiuso. Ciò vuol dire che anche senza un attacco diretto al reattore, la depressurizzazione e il danneggiamento della sala macchine potrebbero portare al rilascio di radiazioni all'esterno. È anche per questo, per il rischio di un grave incidente nucleare, che Raphael Grossi ha voluto ispezionare personalmente l'impianto, che al momento continua a funzionare normalmente ma è stato posto dalle autorità di Mosca in stato di "massima allerta terroristica".

Zelensky: "Eseguito con successo il test del suo primo missile balistico ucraino"

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha eseguito con successo il test del suo primo missile balistico di fabbricazione nazionale. "Forse è troppo presto per parlarne, ma voglio condividerlo con voi", ha affermato in conferenza stampa e aggiungendo che che la guerra con la Russia finirà con il dialogo, ma che l'Ucraina deve avere una posizione forte al vertice che spera di convocare quest'anno per portare avanti la sua visione di pace. Tale vertice, ha spiegato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andri Yermak, "vogliamo si svolga in un Paese del Sud del mondo".

Il leader ucraino ha comunque chiarito: "Non sono pronto a scambiare i nostri territori in nessun negoziato". Per quanto riguarda la possibilità che l'Ucraina possa vincere militarmente, Zelensky ha affermato che "dipenderà dal sostegno dei nostri partner, spero che lavorino di più e più velocemente", ha aggiunto. Come riportato da Ukrinform, Zelensky si è detto favorevole a raggiungere la pace attraverso la diplomazia, ma non a spese del 30% del territorio e della popolazione ucraina.

Zelensky presenterà un "piano di pace" a Kamala Harris e Donald Trump

Volodymyr Zelensky ha inoltre annunciato che presenterà ai candidati alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris e Donald Trump, oltre che al presidente Biden, un piano su come intende porre fine al conflitto. Il piano, ha affermato il leader ucraino, prevede misure sul fronte diplomatico ed economico, oltre all'incursione dell'Ucraina a Kursk, che rientrava anch'essa in una strategia per convincere Mosca ad avviare colloqui di pace.