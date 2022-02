La coppia ucraina si sposa durante l’attacco russo: “Forse moriremo e volevamo solo stare insieme”” Davanti all’incertezza per il loro futuro i due giovani sono convolati a nozze in chiesa nel primo giorno di guerra tra Russia e Ucraina: “Forse moriremo e volevamo solo stare insieme”

A cura di Antonio Palma

Mentre la Russia attaccava l'Ucraina con bombardamenti missilistici e invasione di truppe e nell'aria risuonavano gli allarmi antiaerei, una coppia di giovani ucraini ha deciso sposarsi sotto le bombe accelerando le pratiche per la loro unione. Come racconta la Cnn, i due son convolati a nozze proprio mentre sulle città ucraine si scatenava l'inferno e migliaia di cittadini lasciavano le città per dirigersi verso la frontiera e lasciare il Paese in guerra. La 21enne Varyna Arieva e il 24enne Sviatoslav Fursin avevano già programmato la loro unione nei mesi scorsi ma puntavano a sposarsi nel prossimo mese di maggio. Colti ala sprovvista dagli eventi tragici di queste ore come tanti altri ucraini hanno deciso di accelerare tutto per evitare che la guerra potesse fermare per sempre il loro progetto di unirsi in matrimonio.

Davanti all'incertezza per il loro futuro i due giovani sono convolati a nozze in chiesa nel primo giorno di guerra benedetti da un prete ortodosso durante cerimonia religiosa al monastero di San Michele di Kiev. Per loro purtroppo niente ricevimento né festeggiamenti come invece avevano programmato ma solo qualche foto fuori la chiesa con pochissimi pareti e amici stretti. "La situazione è difficile , stiamo per combattere per la nostra terra. Forse possiamo morire, e volevamo solo stare insieme prima di tutto questo" hanno dichiarato i due giovai alla Cnn. A seguito dell'attacco russo in Ucraina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato la “mobilitazione generale” richiamando alle armi tutti i coscritti e i riservisti dell’Ucraina ma imponendo anche il divieto di espatrio a tutti i giovani maschi. Lo stesso 24enne dopo le nozze è andato al Centro di difesa territoriale locale per arruolarsi. In città e lungo il confine la vita è diventa molto difficile con combattimenti ti e bombardamenti che costringono la popolazione a scappare nei rifugi antiaerei ricavati nei tunnel della Metropolitana.