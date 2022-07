La cittadina dell’orrore dove oltre mille bambini sono stati drogati e violentati per decenni Le terribili conclusioni a cui è arrivata un’indagine indipendente sul cosiddetto scandalo di Telford che ha indignato l’intera Gran Bretagna.

A cura di Antonio Palma

Una banda di pedofili e sfruttatori sessuali ha potuto imperversare per decenni riuscendo a drogare e violentare oltre mille bambini nel corso del tempo a causa dell'incapacità delle autorità locali di indagare sui fatti e collegare i vari episodi di abusi su minori.

È la terribile conclusione a cui è arrivata un'indagine indipendente sul cosiddetto scandalo di Telford che ha indignato l'intera Gran Bretagna.

Nell’area della cittadina della contea dello Shropshire, in Inghilterra, gli abusi sui minori sono andati avanti per decenni con un vasto giro di sfruttamento della prostituzione minorile su cui nessuna autorità è intervenuta nonostante le ripetute segnalazioni da parte di diversi soggetti.

Leggi anche La scuola della strage di Uvalde sarà demolita

Secondo l'inchiesta IICSE, avviata dopo una inchiesta giornalistica del Sunday Mirror, anche di fronte a denunce precise, gli abusi non sono mai stati indagati a fondo e anzi le segnalazioni spesso si concludevano con accuse verso i bambini, piuttosto che verso gli sfruttatori.

Tutto questo ha portato a scoraggiare eventuali insegnanti e operatori dal denunciare altri possibili episodi di sfruttamento sessuale dei bambini.

Il rapporto finale dell'inchiesta, ritiene che la polizia e le altre autorità abbiano minimizzato la portata del problema sia perché non credevano ai minori sia per una questione di etnia da cui provenivano vittime e carnefici.

Secondo l'inchiesta giornalistica avviata a partire dal 2018, una banda criminale, in oltre 40 anni di attività illecite, avrebbe abusato di oltre mille ragazzine minorenni, in alcuni casi anche di appena 11 anni, spesso poi avviandole alla prostituzione minorile.

Il report, pubblicato martedì, ritiene questo numeri plausibili e conclude che diversi fattori hanno portato allo "scioccante fallimento" delle autorità della città dello Shropshire nell'affrontare il problema, inclusa l'eccessiva cautela nell'agire in assenza di "prove concrete".

"Gli sfruttatori sono stati incoraggiati e lo sfruttamento è continuato per anni senza una risposta concreta con terribili sofferenze per generazioni di bambini" ha sottoelianto Tom Crowther, che ha coordinato l'inchiesta.

Sette uomini sono stati incarcerati nel 2012 a seguito di un’indagine sullo sfruttamento sessuale dei bambini a Telford

Nonostante vi fossero state avvisaglie concrete come una operazione di polizia che aveva portato in carcere sette uomini nel 2013 per prostituzione minorile nell'area di Telford, negli anni successivi nessuna indagine di rilievo ha indagato su questi crimini lasciando prosperare i criminali.