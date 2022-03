La centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi: “Non sparate, a rischio sicurezza del mondo” “Non sparate, è a rischio la sicurezza del mondo”. Sono queste le parole rivolte in russo ai soldati fuori dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, attaccata venerdì e ora sotto il controllo dell’esercito di Putin. Fortunatamente la centrale nucleare non avrebbe riportato danni strutturali negli scontri.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarebbe nelle mani delle forze armate russe. Dopo l'attacco di venerdì che ha terrorizzato l'Europa, le truppe di Putin avrebbero preso il controllo del sito nucleare facendo lavorare un solo reattore al 60% delle sue possibilità. Secondo quanto riportato dal New York Times che ha visionato un video dalla centrale, alcuni appelli in russo sono stati lanciati dagli altoparlanti della centrale ai militari all'esterno, chiedendo di non sparare per non compromettere la sicurezza dell'impianto. "Mettete a rischio la sicurezza dell'Europa e del mondo intero" dicono in russo dalla centrale di Zaporizhzhia.

Almeno due edifici secondari sono stati incendiati nell'attacco alla centrale nucleare, ma nessun componente fondamentale della centrale è stato colpito. Non vi è stato un rilascio di radiazioni all'interno del sito. Dopo il violento assalto, la centrale è caduta nelle mani dei russi.

L'assalto ha preoccupato non solo l'Ucraina, ma tutta l'Europa. Il presidente Zelensky ha detto che un incidente a Zaporizhzhia avrebbe causato danni 6 volte superiori a quelli provocati da Chernobyl. Quello della salvaguardia delle centrali nucleari è un tema importante nel conflitto tra Russia e Ucraina. Danneggiare una struttura potrebbe avere conseguenze devastanti. Il video degli avvertimenti lanciati dall'interno della centrale è stato fatto recapitare al New York Times da alcune fonti legate al governo locale. Nel filmato è possibile vedere anche un orologio che riporta l'ora dell'attacco di venerdì. Su un cartello, il tempo di "attività" dei diversi blocchi. Il Blocco 3, dal quale arriva l'immagine, opera da 35 anni. La costruzione dell'impianto è iniziata nel 1979: dal 1987 erano in funzione già 4 unità. Quella di Zaporizhzhia è la centrale più grande in Europa ed è la nona al mondo.