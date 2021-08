Kabul, Usa hanno dato ai talebani la lista con i nomi di persone da evacuare Nel patto siglato tra l’intelligence americana e i rappresentanti talebani per l’evacuazione da Kabul sarebbe entrata anche una lunga lista di nomi di persone da evacuare che i primi avrebbero consegnato ai secondi. La rivelazione arriva da alcuni funzionari statunitensi. Biden: “Non posso dirvi con certezza se in realtà c’è stata una lista di nomi. Potrebbe esserci stata”.

A cura di Antonio Palma

Che tra i talebani e le forze armate statunitensi a Kabul vi fosse un dialogo costante e anche accordi, dopo la presa della capitale dell’Afghanistan da parte degli integralisti islamici, era cosa risaputa, ma nel patto siglato tra l’intelligence americana e i rappresentanti talebani sarebbe entrata anche una lunga lista di nomi di persone da evacuare che i primi avrebbero consegnato ai secondi. La rivelazione arriva da alcuni funzionari statunitensi al quotidiano americano Politico. Secondo il loro racconto, l’intelligence avrebbe consegnato ai talebani un elenco di nomi di cittadini statunitensi ma anche di alleati afgani a cui sarebbe stato garantito l’arrivo al perimetro esterno dell'aeroporto della città per l’evacuazione.

Profughi lasciano Kabul con aerei militari – Foto Getty Images

Una decisione dettata dalla voglia di accelerare l'evacuazione di decine di migliaia di persone dall'Afghanistan ma che ha creato malumori e feroci critiche all’interno dello stesso dipartimento della Difesa statunitense. "Fondamentalmente, hanno messo tutti quegli afgani su una lista di morte, è semplicemente spaventoso e scioccante", ha accusato un funzionario della difesa che, come altri, ha parlato a condizione di anonimato. I talebani sin dal primo momento avevano ammesso un accordo, promettendo che avrebbero fatto passare gli stranieri da evacuare e i loro collaboratori entro il 31 agosto e in effetti molti di quelli giunti in aeroporto hanno dovuto passare attraverso i numerosi posti di blocco dei talebani in città, ma l’esistenza di una lista di nomi è una novità.

“Ci sono state occasioni in cui i nostri militari hanno contattato le loro controparti militari tra i talebani e hanno detto, per esempio, che c’era un autobus con un numero X di persone, composto dal seguente gruppo di persone” ha ammesso Biden nel suo intervento di ieri interpellato sull'esistenza della lista. “Non posso dirvi con certezza se in realtà c'è stata una lista di nomi. Potrebbe esserci stata. Non conosco alcuna circostanza ma non significa che non esista” ha aggiunto Biden. In ogni caso la lista o le liste hanno funzionato solo in parte visto che migliaia di persone si sono riversate comunque davanti ​​all'aeroporto creando un vero e proprio caos nel quale è stato più facile per i terroristi lanciare l'attacco che ieri ha causato oltre un centinaio di morti a Kabul.