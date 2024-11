video suggerito

Israele, razzi lanciati dal Libano colpiscono due città. Raid dell'IDF su Gaza: "Oltre 50 bimbi uccisi" Razzi provenienti dal Libano hanno colpito nella notte le città israeliane di Hasharon e Tira, causando feriti e danni. Hezbollah ha bersagliato una base dell'intelligence militare vicino a Tel Aviv. Intanto nuovi raid dell'IDF su Gaza causano decine di vittime, tra cui oltre 50 bambini.

A cura di Biagio Chiariello

Razzi provenienti dal Libano hanno colpito nella notte le città israeliane di Hasharon e Tira, rispettivamente a circa 22 km e 30 km a nord-est di Tel Aviv, provocando feriti e danni.

Non è ancora confermato se ci siano vittime, ma secondo quanto riportato dalla radio militare israeliana e ripreso da Al Jazeera, almeno sette persone sono rimaste ferite a Tira. In precedenza, l'esercito aveva annunciato di aver individuato la presenza di tre razzi nello spazio aereo israeliano, lanciati dal Libano; alcuni di essi sarebbero stati intercettati dopo che le sirene d'allarme avevano risuonato nel centro del Paese.

L'attacco non è stato ancora rivendicato, ma Hezbollah ha dichiarato che i suoi combattenti "hanno lanciato una salva di razzi contro la base Glilot dell’Unità di intelligence militare 8200, alla periferia di Tel Aviv".

Nel frattempo, l'IDF continua a bombardare la Striscia di Gaza. Almeno cinque palestinesi sono rimasti uccisi e diversi altri feriti dopo che le forze israeliane hanno colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, secondo quanto riferito da un corrispondente di Al Jazeera. L'agenzia di stampa palestinese Wafa aggiunge che i missili israeliani hanno colpito una casa appartenente alla famiglia Samman nel campo profughi di Jabalya.

L'ufficio stampa governativo della Striscia di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito che nelle ultime 24 ore 84 persone, tra cui oltre 50 bambini, sono state uccise in raid israeliani su due edifici residenziali nel nord della Striscia. Decine di persone risultano disperse o ferite.

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che nuovi dispiegamenti militari in Medio Oriente che arriveranno "nei prossimi mesi" per la "difesa di Israele" e come avvertimento all'Iran.

"In linea con i nostri impegni per la protezione dei cittadini e delle forze statunitensi in Medio Oriente, la difesa di Israele e la de-escalation attraverso deterrenza e diplomazia, il Segretario della Difesa ha ordinato lo spiegamento di ulteriori cacciatorpediniere di difesa missilistica balistica, squadroni di caccia e aerei cisterna e diversi bombardieri d'attacco a lungo raggio B-52 dell'aeronautica militare statunitense nella regione" si legge in una nota del dipartimento per la Difesa.