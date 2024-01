Israele-Palestina, Biden parla con Netanyahu: “La soluzione dei due Stati non è impossibile” Israele sta bombardando il Sud di Gaza dove, secondo l’esercito, si nasconde il comando locale di Hamas. Presa di mira ormai da settimane Khan Younis. Intanto la Siria denuncia: “Bombe su un palazzo a Damasco, 5 vittime. Forse è stato raid israeliano”. Intanto Biden parla con Netanyahu: “La soluzione dei due Stati non è impossibile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Continua la guerra a Gaza. I bombardamenti delle forze armate israeliane si sono concentrati nella notte sul Sud della zona della Striscia, in particolare nell'area di Khan Younis, oramai colpita da una vera e propria emergenza umanitaria. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa i combattimenti hanno riguardato anche la zona intorno all'ospedale Nasser e ci sarebbero stati nel complesso 29 morti.

Khan Younis è ormai l'epicentro delle operazioni di terra dell'IDF nelle ultime settimane. I combattimenti hanno costretto migliaia di abitanti di Gaza a fuggire dalla zona. È lì che, secondo l’esercito, si nasconderebbe la base del movimento islamista palestinese Hamas.

La situazione a Gaza

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) intanto ha deplorato le “condizioni di vita disumane” nel territorio, dove 2,4 milioni di abitanti sono privi di tutto, comprese le telecomunicazioni. Anche il direttore esecutivo del WFP (World Food Programme) è intervenuto sulla situazione a Gaza evidenziando come la popolazione "rischi di morire di fame a pochi chilometri dai camion pieni di cibo. Ogni ora persa mette a rischio innumerevoli vite".

Venerdì sera, tuttavia, l’operatore palestinese Paltel ha annunciato un “graduale ritorno” dei servizi telefonici e internet dopo una settimana di blackout quasi totale, il più lungo dall’inizio della guerra.

Il Ministero della Salute locale ha aggiornato a 24.927 il numero di vittime nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra con Israele. Sono 165 le persone rimaste uccise nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei feriti è di 62.388.

Siria: "Bombe su un palazzo a Damasco, 5 vittime"

Nel frattempo da Damasco arriva la notizia che un palazzo residenziale della capitale della Siria è stato colpito "probabilmente da un raid israeliano". Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Sana,. Media locali riferiscono che nell'attacco che ha preso di mira un edificio a Mezzeh sarebbero rimasti uccisi alcuni membri dei Guardiani della Rivoluzione islamica iraniani. Si parla di 5 vittime, second l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

Stando alle notizie rilanciate dai media arabi, nell'edificio si stavano incontrando "leader schierati con l'Iran". Il Times of Israel ha affermato che al momento non sono arrivate conferme da parte di Israele di un bombardamento in Siria.

Netanyahu e Biden: "La soluzione dei due Stati non è impossibile"

E intanto il presidente americano Joe Biden è intervenuto sulla questione israelo-palestinese. "La soluzione dei due Stati, Israele e Palestina non è impossibile – ha detto il numero uno della Casa Bianca – anche se il premier israeliano Benjamin Netanyahu è contrario. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro con i sindaci americani". Biden ha sentito il presidente israeliano telefonicamente.

Netanyahu però non è contrario a tutte le soluzioni a due Stati, e ce ne sono diverse tipologie possibili, ha detto ancora Biden aggiungendo che alcuni membri delle Nazioni Unite non dispongono di forze militari. “Esistono diversi tipi di soluzioni a due Stati”, ha affermato Biden. “E quindi penso che ci siano modi in cui questo potrebbe funzionare”, ha concluso.