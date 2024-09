video suggerito

Israele-Hamas, tre morti in un attentato al valico di Allenby in Cisgiordania: “Terrorista eliminato” Attentato oggi al valico Allenby, tra Cisgiordania e Giordania: uccisi tre israeliani. L’Idf: “Neutralizzato attentatore”. Alle 18 italiane riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta alta la tensione in Medioriente. Nelle scorse ore almeno tre israeliani sono rimasti uccisi in un attacco terroristico al valico di King Hussein, noto anche come valico o ponte di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Lo riferiscono fonti mediche. Ufficiali della sicurezza israeliana hanno dichiarato che l'attentatore, arrivato con un camion dal lato giordano, ha aperto il fuoco contro i dipendenti dello scalo merci del valico a est di Gerico.

Poco dopo l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver neutralizzato l'uomo. "Il responsabile dell'attentato al valico di Allenby è stato eliminato dalle forze di sicurezza", ha affermato l'Idf su Telegram. Le autorità giordane e israeliane hanno per tanto reso nota la chiusura del valico, unico collegamento tra i territori palestinesi della Cisgiordania e la Giordania, fino a nuova comunicazione, a seguito dell'attentato di questa mattina costato la vita a tre persone. Il ministero degli Interni giordano ha anche annunciato che le autorità del Paese "hanno avviato le indagini sulla sparatoria".

Si ricordi, infatti, che il valico di Allenby è amministrato in parte dall'Autorità aeroportuale israeliana del Ministero dei trasporti e della sicurezza stradale e in parte dalla Direzione della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno giordano. Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà invece questa sera alle 19 ora locale, le 18 in Italia. A renderlo noto è un funzionario israeliano citato dal Times of Israel.

Il premier Benjamin Netanyahu ha affermato commentando l'attacco: "Siamo circondati da un'ideologia assassina guidata dall'asse del male dell'Iran. Negli ultimi giorni, i terroristi hanno ucciso a sangue freddo sei nostri ostaggi e tre agenti di polizia israeliani. Gli assassini non fanno distinzione al nostro interno, vogliono ucciderci tutti, fino all'ultimo – destra e sinistra, laici e religiosi, ebrei e non ebrei".

Lodi all'attentatore che ha colpito presso il valico di Allenby sono invece arrivate dalla Jihad Islamica palestinese. In una dichiarazione postata su Telegram, il gruppo descrive l'aggressore, arrivato al valico dalla Giordania, come un "eroe", e definisce l'attacco "espressione dei sentimenti del popolo giordano e dei popoli arabi e musulmani verso i brutali massacri commessi dal nemico. "Questo attacco eroico e altri simili sono l'unica risposta che l'amministrazione americana comprende", si legge ancora nella dichiarazione, citata dal Times of Israel.

Intanto, prosegue pure l'offensiva di Hezbollah che ha affermato di aver lanciato una salva di razzi contro una città nel nord di Israele come rappresaglia per un attacco che, secondo il ministero della Salute libanese, ha ucciso tre operatori della protezione civile nel sud del Libano. "In risposta agli attacchi nemici e in particolare all'attacco" che ha ucciso operatori di soccorso a Froun nel sud del Libano sabato, i combattenti di Hezbollah "hanno bombardato Kiryat Shmona con una raffica di razzi Falaq", ha affermato il gruppo sostenuto dall'Iran in una dichiarazione.