Isaac Herzog è l'undicesimo presidente di Israele. Secondo quanto riportano i media israeliani, l'ex leader del Labor ha ottenuto 87 dei 120 voti della Knesset, il parlamento monocamerale di Israele. Gli astenuti durante la votazione sono stati 7. La maggioranza avuta da Herzog, attuale presidente dell'Agenzia ebraica, è stata una delle maggiori finora. Herzog, che era il candidato favorito, succederà a Reuven Rivlin, il cui mandato scade il prossimo 9 luglio.

È il primo presidente israeliano figlio di un ex presidente: suo padre, Chaim Herzog, è stato il sesto presidente di Israele tra il 1983 e il 1993. Herzog è stato anche presidente del partito laburista tra il 2013 e il 2017. L'altra candidata, Miriam Peretz, ha avuto 26 voti. La Peretz è insegnante e attivista civile affacciatasi alla vita politica dopo la perdita del marito e di due dei suoi 6 figli in combattimento, nel Sud del Libano e a Gaza, vincitrice del prestigioso Israel Prize nel 2018.

Il voto è avvenuto a scrutinio segreto, e al primo turno è necessaria la maggioranza di almeno 61 voti su 120 seggi della Knesset. Secondo la legge se non si fosse raggiunto il quorum ci sarebbe stata la seconda votazione, in cui è sufficiente la maggioranza semplice.

L'elezione avviene mentre la nuova coalizione di maggioranza del centrista Yair Lapid e Naftali Bennett sta cercando di chiudere l'accordo finale per formare un nuovo esecutivo, per poi sciogliere (al massimo entro la mezzanotte di oggi) la riserva con il presidente Reuven Rivlin. Il "governo del cambiamento" manderà a casa l'attuale premier, Benjamin Netanyahu, da 12 anni in carica. Se tutto procede senza ostacoli il voto di fiducia per il nuovo governo è previsto al più tardi mercoledì prossimo.