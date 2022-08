Invitati a cena dai vicini, entrano e trovano i loro cadaveri che galleggiano in piscina Le due vittime sono una coppia di pensionati britannici che erano in vacanza nel sud della Francia. Disposta l’autopsia per determinare le cause dei due decessi.

Invitati a cena dalla coppia di vicini, si sono presentati all’orario concordato ma, quando hanno messo piede nel giardino della villa, si sono ritrovati davanti a una scena terribile: entrambi gli amici erano morti e i loro cadaveri galleggiavano in piscina.

La terribile scoperta nella serata di sabato scorso, 30 luglio, nell’abitazione delle vittime nella cittadina di Gignac, nel dipartimento dell'Hérault, nella regione francese dell'Occitani, a ovest di Montpellier.

Le due vittime sono una coppia di pensionati britannici che erano in vacanza nel sud della Francia.

I corpi dei due pensionati, entrambi ottantenni, sono stati scoperti intorno alle 20 da una coppia di amici che era andata nella villa loro per la cena concordata.

Impensieriti dalla mancata risposta degli ottantenni al campanello, la coppia invitata è entrata comunque nella proprietà dal cancelletto del giardino e ha fatto la macabra scoperta nella piscina con i due corpi che galleggiavano in acqua.

Immediata la richiesta di aiuto ai servizi di emergenza ma i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare niente per salvare le due vittime che sono state dichiarate morte sul posto.

Per chiarire le circostanze dei fatti, è stata aperta un'indagine da parte della gendarmeria dell'Hérault. La procura di Montpellier ha anche disposto l'autopsia per determinare le cause e l'ora dei due decessi.

Un primo esame esterno dei corpi non ha riscontrato segni di violenze evidenti. L’ipotesi privilegiata dunque è quella di un incidente. "Non è escluso che uno dei coniugi che ha assistito all'annegamento dell'altro sia andato in suo aiuto e che sia annegato a sua volta" ha indicato ai giornali francesi una fonte vicina all'inchiesta.