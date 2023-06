Interviene per sedare una rissa tra agricoltori, poliziotto colpisce con un pugno una donna di 80 anni Un poliziotto ha colpito con un pugno in pieno viso una donna di 80 anni durante un’operazione di polizia ad Agua Branca, nel Nord Est del Brasile. L’agente è ora sotto indagine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un agente della Polizia Militare di San Paolo è stato sospeso dopo aver aggredito brutalmente un'anziana 80enne in Brasile. Il tutto è accaduto ad Agua Branca, nel Nord Est del Brasile. L'aggressione del poliziotto ai danni dell'anziana (disarmata) è stata ripresa dalla telecamera di un cellulare. Secondo quanto reso noto dalla stampa locale, l'agente sarebbe intervenuto insieme ad alcuni colleghi per sedare una discussione relativa ai confini di alcuni terreni. Invece di calmare le acque, l'agente si è reso parte attivo della rissa picchiando violentemente un uomo fino a farlo cadere a terra.

L'80enne è intervenuta nel tentativo di aiutare il giovane finito a terra, chiedendo all'agente di calmarsi e di non picchiare ulteriormente il ragazzo. Invece di allontanare la donna con delicatezza, il poliziotto le ha sferrato un pugno in pieno viso. La scena è stata immortalata dalle telecamere e nel video si vedono i colleghi dell'agente osservare inermi l'aggressione ai danni dell'anziana senza fare niente per intervenire.

In breve tempo il video ha fatto il giro del web e le forze dell'ordine locali sono state chiamate a rispondere dell'aggressione. L'agente ha riferito di aver "reagito a minacce subite" durante l'operazione di polizia ma l'80enne e i suoi familiari hanno asserito di aver subito ulteriori abusi durante il trasferimento in una stazione di polizia. Gli agenti coinvolti sono stati denunciati e saranno sottoposti a una serie di esami forensi. Per accertare le dinamiche dell'aggressione, le autorità hanno fatto sapere di voler dare il via a un'indagine approfondita. "L'inchiesta interna – hanno ribadito le forze dell'ordine locali – ci servirà per accertare come sono andati i fatti e le eventuali responsabilità del caso".