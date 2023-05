India, tre adolescenti strangolano un loro coetaneo: “Siamo stati ispirati dalle serie tv” Orrore in India, dove tre ragazzini di 11, 14 e 16 anni hanno strangolato un loro coetaneo con la catena di una bicicletta poi hanno infierito sul suo cadavere schiacciandogli la testa con una pietra.

A cura di Davide Falcioni

Orrore in India, dove tre ragazzini di 11, 14 e 16 anni hanno strangolato un loro coetaneo con la catena di una bicicletta poi hanno infierito sul suo cadavere schiacciandogli la testa con una pietra, per poi avvolgere il corpicino della giovanissima vittima in un sacco. Individuati e condotti nel commissariato di polizia i tre killer alla fine hanno confessato: "Abbiamo agito come nei film".

Ramji Shrivastav, il commissario di polizia di un villaggio dello stato indiano del Madhya Pradesh, ha ricostruito nei dettagli lo spietato delitto commesso da tre minorenni alcune sere fa, spiegando ai media che, come loro stessi hanno confessato, gli adolescenti sono stati ispirati a uccidere un amico dodicenne dalle serie sulle gang criminali che guardano in continuazione sulle piattaforme di streaming.

Il capo della polizia ha spiegato che a scoprire il cadavere della vittima è stata una passante che, camminando lungo una strada, ha scorto dalla quale fuoriusciva del sangue. La donna ha subito dato l'allarme alle forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti diversi agenti, che hanno identificato il 12enne e ben presto ricostruito quello che era successo. "Il trio, rispettivamente di 16, 14 e 11 anni, inclusi due fratelli, ha chiamato il ragazzino di 12 anni in un luogo deserto nel villaggio di Magarkatha, a circa 28 chilometri dal quartier generale del distretto di Seoni, domenica", ha dichiarato Ramji Shrivastav,spiegando che molto probabilmente dietro il delitto ci sarebbe una vecchia disputa. I tre ragazzi sono stati arrestati: il processo a loro carico verrà celebrato nelle prossime settimane.