India, crolla il pavimento in un tempio induista: 35 morti dopo essere precepitati in un pozzo Il pavimento di un tempio induista è crollato durante le celebrazioni del Rama Navami. Decine le persone precipitate nel pozzo antico che si trovava al suo interno: il bilancio è di 35 morti.

A cura di Chiara Ammendola

Le operazioni di salvataggio a Indore

È salito a 35 il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto nella città di Indore, nell'India centrale, dove c'è stato il crollo del pavimento di un tempio induista. I fedeli erano riuniti al suo interno per celebrare il Rama Navami, festa dedicata alla nascita di Rama, divina incarnazione di Visnù, quando è avvenuto l'incidente.

Le persone hanno perso la vita precipitando in un antico pozzo, collegato alla rete dell’acqua pubblica, hanno riferito i soccorritori. Un responsabile locale ha fatto sapere che le operazioni di salvataggio sono tutt'ora in corso. "Trentacinque persone sono morte – ha detto il magistrato del distretto di Indore, Ilayaraja T – un'altra è ancora dispersa.

Il pavimento crollato a Indore

Il pozzo profondo circa 15 metri sembra che fosse coperto maldestramente solo con una serie di mattonelle posate su una griglia metallica. Il peso delle persone si trovavano sopra avrebbe provocato il crollo. Le vittime sarebbero principalmente donne e bambini.

Nel momento in cui è crollato il pavimento il pozzo era pieno d’acqua: i soccorritori sono riusciti a tirare fuori 18 delle persone cadute, la maggior parte delle quali è stata portata in ospedale. Il ministro dell’Interno del Madhya Pradesh, lo stato indiano in cui si trova Indore, ha detto che è stata aperta un’indagine per stabilire eventuali responsabilità su quanto accaduto e che le famiglie delle persone morte saranno risarcite.