India, 13 bambini ustionati da scarica elettrica a una festa indù: uno ha ustioni sul 100% del corpo Un funzionario di polizia indiano ha spiegato che uno dei bambini ha ustioni sul 100% del corpo ed è in condizioni gravi e un altro ha ustioni sul 50%.

A cura di Davide Falcioni

Almeno 14 persone, di cui 13 bambini fra i 4 e i 14 anni, sono rimasti feriti in seguito a una scarica elettrica durante le celebrazioni di una festa indù nello stato del Rajasthan, nel nord dell'India.

Stando a quanto riferito alla stampa da Amrita Duhan, sovrintendente della polizia di Kota, il comune dello stato del Rajasthan dove è avvenuto l'incidente, i feriti hanno riportato gravi ustioni e almeno due di loro sono in condizioni gravi: "Uno di loro ha ustioni sul 100% (del corpo) ed è in condizioni gravi e un altro ha ustioni sul 50%", ha spiegato il funzionario. L'unico adulto ustionato ha 25 anni.

L'incidente è avvenuto quando uno dei bambini ha "toccato un cavo dell'alta tensione" con un tubo che portava in mano. La scarica elettrica si è istantaneamente trasmessa a tutti quelli che erano con lui e che hanno cercato di salvarlo, senza sapere che avrebbero potuto essergli utili solo se avessero avuto in mano un oggetto isolante (di plastico o di legno, ad esempio).

Un video diffuso dall'agenzia di stampa indiana ANI mostra diversi adulti che trasportano alcuni minori al pronto soccorso di un vicino ospedale. Dopo aver appreso dell'incidente, il ministro della Sanità del Rajasthan, Heeralal Nagar, si è rammaricato dell'accaduto e ha segnalato la creazione di una squadra speciale per indagare se sia stato dovuto a negligenza degli organizzatori. La città si stava preparando per i festeggiamenti di Mahashivratri, conosciuta come "la grande notte di Shiva", un'importante festa indu' annuale.