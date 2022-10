Incubo in ospedale, vestita da medico si fa consegnare un neonato dalla mamma e lo rapisce Per i genitori del bimbo è iniziato un incubo andato avanti per tutta la notte. La donna ha poi abbandonato il neonato davanti a una casa ma è stata arrestata: ai vicini diceva di essere incinta.

A cura di Antonio Palma

La rapitrice vestita in bianco in uno screenshot di una telecamera di sicurezza.

Momenti di panico per due neo genitori spagnoli quando hanno scoperto che la dottoressa a cui avevano consegnato il loro neonato di pochi giorni in realtà non era un medico dell’ospedale ma una perfetta sconosciuta che lo aveva rapito e portato via.

L’assurda storia arriva da Bilbao dove mercoledì sera la finta dottoressa in camice bianco si è presentata nel reparto di ginecologia dell'ospedale universitario Basurto e ha tentato di farsi consegnare diversi bimbi dalle neomamme prima di riuscire nel suo intento col bambino rapito, il piccolo di nome Aimar.

La rapitrice in un fermo immagine diffuso dalla polizia

I fatti mercoledì sera intorno alle 21 senza che nessuno degli addetti dell’ospedale se ne accorgesse. Quando hanno capito che il loro piccolo era sparito nel nulla, per i genitori è iniziato un incubo andato avanti per circa 12 ore. La storia infatti ha avuto un lieto fine quando il neonato è stato ritrovato sano e salvo intorno alle 8:30 di oggi dopo che la donna lo ha abbandonato sullo zerbino di una casa.

Secondo quanto hanno affermato i proprietari dell’abitazione, qualcuno ha lasciato il bambino sulla porta di casa, sul tappetino di ingresso, ha suonato il campanello ed è scappato via. Immediata la chiamata al numero di emergenza e l’arrivo immediato di un’ambulanza con incubatrice che ha riportato il neonato in ospedale dove ha potuto finalmente riabbracciare la madre e il padre, una coppia sulla trentina originaria di Durango, sempre nella comunità autonoma dei Paesi Baschi.

Poche ore dopo la polizia ha individuato e arrestato anche la rapitrice. La sospettata è stata arrestata intorno alle 10:30 dopo una caccia all’uomo andata avanti per tutta la notte. A quanto pare, la donna arrestata si sarebbe mossa incessantemente per tutta la notte a Bilbao.

Si tratta di una giovane di 24 anni che, secondo il consigliere di sicurezza del governo basco, Josu Erkoreka, aveva tentato di rubare altri bambini durante la sera di mercoledì, entrando anche in altre stanze dell'ospedale di Basurto senza dare nell’occhio.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo Aimar è nato martedì e ieri era rimasto con la madre per quasi tutto il giorno in una stanza d'ospedale fino a quando, verso le 21, una donna che si è spacciata per operatrice sanitaria è andata a prenderlo con il pretesto che stavano per fare degli esami medici di routine.

La finta dottoressa poi si è allontanata con calma e, usando un sacchetto di plastica per nascondere il neonato, ha lasciato l’ospedale. Solo quando i genitori del bambino sono rimasti sorpresi dal ritardo e hanno deciso di chiedere spiegazioni ai sanitari in reparto, è scattato l’allarme.

Il personale dell’ospedale e lo stesso padre del piccolo hanno iniziato a cercare il bambino nell'edificio e nel resto degli edifici ospedalieri mentre allertavano la polizia. È scattata così una vasta operazione di ricerca che ha portato la polizia a chiedere aiuto alla popolazione fornendo anche il fotogramma di un video che riprendeva la finta dottoressa.

Grazie ai video, la polizia ha identificato la donna poco dopo scoprendo che la 25enne autrice del rapimento aveva assicurato ai suoi vicini di essere incinta e, insieme ai suoi genitori, aveva comprato anche dei vestiti e un seggiolone.