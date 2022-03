In Ucraina le scuole riaprono nonostante la guerra A partire da lunedì prossimo, 14 marzo, le scuole riapriranno in otto regioni ucraine. A Kharkiv distrutti 49 edifici scolastici.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire da lunedì prossimo, 14 marzo, le scuole riapriranno in otto regioni ucraine. Nonostante il conflitto, che va avanti ormai da sedici giorni, in Ucraina si cerca un modo per andare avanti. Il ministero dell'Istruzione e della Scienza di Kiev ha dichiarato che le regioni di Lvovskaja, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Chernivci, Khmelnytsky, Zaporozhye, Odessa e Kirovograd sono considerate fuori pericolo, per questo motivo la scuola può riprendere. Sarà un giorno importante per la nazione che avrà senz'altro uno stimolo morale di incoraggiamento, nonostante nel resto del Paese si continua a combattere con bilanci disastrosi sul piano delle perdite.

Per alcune scuole che riaprono, altre che vengono distrutte. Infatti, a Kharkiv, sono 48 gli edifici scolastici colpiti dai bombardamenti. Lo ha annunciato il sindaco Ihor Terekhov in un discorso televisivo: "È un incessante bombardamento, in un solo giorno le forze russe hanno compiuto 89 attacchi sulle aree residenziali". Kharkiv è una delle città maggiormente colpite in questa assurda guerra: sono morti più di cento bambini. La città è costantemente sotto l'attacco di pesanti raid aerei, come ha dichiarato lo stesso sindaco Ihor Terekhov.

Sergey Chernov, il presidente del consiglio regionale di Kharkiv, ha fatto un bilancio che è tragico. È un disastro umanitario, come a Mariupol: "Abbiamo contato più di 2 mila morti, oltre 100 bambini. Possiamo calcolare morti e feriti a centinaia ogni ora". Distrutto anche il piccolo villaggio di Iakevo, nella regione di Kharkiv. Anche qui, ci sono stati molti morti. Si sta cercando di fare tutto il possibile per i numerosi profughi di quelle zone. Kharkiv si trova nel territorio a Nord Est del Paese, bombardata da giorni con incessanti perdite. che sono in costante aumento.