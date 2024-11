In strada testa decapitata di un uomo, orrore a Edimburgo: “Pensavamo fosse scherzo di Halloween”

video suggerito

Una scena così raccapricciante che in molti hanno pensato inizialmente che fosse uno scherzo di Halloween, una delle tante installazioni messe per destare paura e sorpresa in questi giorni. La scena invece purtroppo era terribilmente vera e frutto di un terribile incidente stradale.

A cura di Antonio Palma

Terribile e macabra scena in strada a Edimburgo, in Scozia, dove passanti e clienti dei locali si sono imbattuti nella testa decapitata di un uomo che giaceva tra marciapiede e strada. Una scena così raccapricciante che in molti hanno pensato inizialmente che fosse uno scherzo di Halloween, una delle tante installazioni messe per destare paura e sorpresa in questi giorni.

La scena invece purtroppo era terribilmente vera e frutto di un raccapricciante incidente stradale. L'episodio nella serata di sabato nella zona di Cowgate dove polizia e servizi di emergenza son accorsi in forze circondando l'area ed evacuando locali e pub che sono stati chiusi per l'intera serata. Come ha confermato la polizia locale, la vittima è un uomo di 74 anni morto dopo essere stato investito da un autobus mentre attraversava la strada.

Le circostanze esatte dell'incidente restano ancora da chiarire e sono in corso le indagini della polizia ma la macabra scena purtroppo è rimasta ben visibile per diversi minuti tanto che sui social sono apparse anche fotografie e video che gli inquirenti hanno chiesto ora di cancellare. "Quando l'ho visto ho quasi riso perché è il weekend di Halloween e ho pensato che fosse uno scherzo" ha ammesso uno dei testimoni al tabloid Mirror.

"Poco dopo le 19.30 di sabato 2 novembre, siamo intervenuti in seguito alle segnalazioni di un pedone investito da un veicolo. Ci sono state molte speculazioni e vorrei rassicurare la comunità locale che si è trattato di un incidente isolato e che non vi è alcun rischio per la popolazione in generale" ha spiegato il portavoce della polizia, aggiungendo: "Si è trattato di un incidente tragico. Stiamo indagando su un incidente e i nostri agenti di polizia stradale, assistiti da agenti locali, stanno continuando a svolgere le indagini".

"Siamo a conoscenza di video e immagini che circolano sui social media e che stanno causando angoscia alla famiglia del defunto e a coloro che li hanno guardati inavvertitamente. Chiediamo ai cittadini di non condividerli per rispetto della famiglia e di segnalarli alle piattaforma social per impedirne l'ulteriore circolazione" ha concluso la polizia.