In Nuova Zelanda nasce la generazione senza fumo: i nati dopo il 2008 non potranno comprare sigarette La Nuova Zelanda vuole creare una generazione di non fumatori e per questo ha annunciato un piano legislativo per aumentare l’età in cui si potrà acquistare il tabacco: in questo modo tutti i nati dopo il 2008 non potranno più comprare legalmente del tabacco.

A cura di Chiara Ammendola

Una nuova generazione di persone che non conoscerà il tabacco, nessuna dipendenza dalle sigarette. È questo l'obiettivo del governo neozelandese che ha annunciato un piano per far sparire il fumo dalla nostra cultura. La ministra della Salute, Ayesha Verrall, ha spiegato che con il nuovo progetto di legge l'età legale per fumare aumenterà ogni anno, così da creare una generazione di neozelandesi senza fumo: "È un giorno storico per la salute della nostra gente", ha detto la ministra.

"Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare, e per farlo renderemo illegale la vendita di prodotti con tabacco ai nuovi giovani", ha spiegato Ayesha Verrall. Nello specifico a partire dalle persone che hanno 14 anni, quindi tutti coloro che sono nati nel 1998, visto che la la legge entrerà in vigore il nuovo anno. Attualmente è vietato l'acquisto di sigarette e di prodotti derivati dal tabacco ai minori di 18 anni ma in base al piano entro il 2025 si potrebbe già avere una nuova generazione di persone senza fumo. Come riportato dal Guardian, il progetto di legge fa parte di un'ampia campagna antifumo annunciata giovedì dal ministero della Salute neozelandese che prevede tra le altre cose l'aumento dell'età legale per fumare, la riduzione della quantità legale di nicotina nei prodotti di tabacco a livelli molto bassi, la riduzione del numero di negozi dove le sigarette potranno essere vendute legalmente e l'aumento dei finanziamenti per i servizi che combattono la dipendenza.

Si tratta di normative che non riguarderanno però le sigarette elettroniche che hanno già ampiamente sostituito il tabacco tra i più giovani. Al 2018 il numero di fumatori in Nuova Zelanda era pari all'11,6% della popolazione, un netto calo rispetto al 18% di dieci anni prima, una percentuale che sale al 29% tra gli adulti indigeni Maori. "La Nuova Zelanda sta ancora una volta guidando il mondo, questa volta con un piano di implementazione senza fumo per il 2025, e cambiando le regole del gioco", ha detto la dottoressa Natalie Walker, direttore del Centro di ricerca sulle dipendenze dell'Università di Auckland. Ridurre la nicotina nelle sigarette è una prima mondiale, ha detto il professore di salute pubblica Chris Chrislen.