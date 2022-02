In Europa grazie ai vaccini Covid sono state salvate quasi mezzo milione di vite Secondo uno studio citato dalla Commissione europea circa mezzo milione di vite sono state salvate grazie ai vaccini Covid, con una riduzione di circa il 51% del totale delle morti stimate.

A cura di Ida Artiaco

Secondo uno studio in Europa si stima che quasi mezzo milione di vite siano state salvate grazie ai vaccini anti Covid tra dicembre 2020 e novembre 2021. È quanto ha reso noto la Commissione europea citando dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Nello specifico, sarebbero 470mila le morti evitate grazie alla campagna di vaccinazione, con una riduzione del 51% delle vittime totali stimate. Al contrario, se non ci fossero stati i vaccini circa un milione di persone over 60 sarebbero decedute a causa della malattia provocata da Sars-Cov-2.

La ricerca, come è spiegato in un video pubblicato oggi sull'account Twitter EU Health, è stata effettuata considerando su soggetti di età superiore ai 60 anni residenti in 33 Paesi della regione europea. In particolare, in alcuni Paesi come la Scozia, dove la campagna vaccinale è cominciata presto ed ha subito raggiunto alte percentuali di popolazione protetta, sono state salvate circa 28mila vite, con con una riduzione dell'86% delle vittime totali stimate. Qui 32mila over 60 sarebbero morti di Covid senza il vaccino.

Al momento, il 74,3% della popolazione dell'Unione europea over 18 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 48,3% ha ricevuto la dose booster in media. Le percentuali più alte di vaccinazioni si registrano nei paesi occidentali, in primis in Portogallo dove oltre il 93% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose e l'84% ha completato il ciclo di vaccinazione primario. Seguono Spagna e Italia, dove in entrambi i casi oltre l'80% della popolazione è protetta con almeno una dose. Non va bene invece nei Paesi dell'Est: basti pensare che in Bulgaria solo il 29,8% della popolazione ha avuto una dose di vaccino, in Romania poco più del 42% facendo registrare i tassi di vaccinazione più bassi dell'Ue.