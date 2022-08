Il singolare addio all’allevatore, bara sul trattore per fargli vedere le mucche per l’ultima volta La scena in una fattoria di Uttoxeter, nello Staffordshire, dove per decenni l’allevatore George Brookes si è preso cura dei suoi animali.

A cura di Antonio Palma

La bara col suo corpo senza vita caricata su un carrello attaccato al suo trattore e portata attraverso la fattoria per fargli vedere per l’ultima volta le sue amate mucche. È il singolare ultimo addio che parenti e amici hanno voluto riservare a un anziano allevatore e agricoltore britannico, deceduto nelle scorse settimane per cause naturali Inghilterra.

La scena, immortalata in una foto, ha avuto come scenario una fattoria di Uttoxeter, nello Staffordshire, dove per decenni l’allevatore George Brookes si è preso cura dei suoi animali, diventando una figura estremamente popolare nella comunità agricola locale.

Come hanno raccontato i familiari al quotidiano Staffordshirelive, anche dopo la pensione e il ritiro dalla vita lavorativa attiva, Brookes non rinunciava a fa visita periodicamente alle sue amate mucche.

Anche quando l’età avanzata gli aveva impedito di muoversi da solo per lunghi tratti, aveva preteso di essere accompagnato in fattoria per vedere gli animali. Così a tutti è parso naturale omaggiarlo prima della sepoltura portando la sua bara in corteo davanti alle mucche.

“Spesso chiedeva di essere accompagnato alla fattoria dopo essere andato in pensione solo per poter vedere le mucche, motivo per cui per il suo funerale abbiamo deciso di fargli fare un'ultima visita agli animali" ha spiegato infatti il figlio ed ex consigliere dell'East Staffordshire, David Brookes.

Tutti nella comunità locale lo descrivono come un appassionato al suo stile di vita campagnolo e in generale alla fattoria in cui viveva e lavorava. Per questo quando è morto il 31 luglio scorso, all’età di 85 anni, lasciando quattro figli, 13 nipoti e sei pronipoti, in centinaia hanno partecipato al suo funerale seguendo la bara caricata sul trattore