Esteri
video suggerito
video suggerito
L’incidente della Funicolare Gloria di Lisbona

Il racconto di un’italiana a Lisbona: “Grazie ai miei figli, per pochi minuti non abbiamo preso la funicolare”

Donatella, palermitana in vacanza a Lisbona con il marito e i figli, ha raccontato a Fanpage.it quello che ha visto ieri 3 settembre sul luogo dell’incidente della funicolare Elevador de Gloria, che per poco non ha preso con la sua famiglia.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Bianca Caramelli
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
L’incidente della Funicolare Gloria di Lisbona

"Stavamo andando a prendere funicolare, devo ringraziare i miei figli che hanno perso tempo". Queste le parole a Fanpage.it di Donatella, palermitana che si trova in vacanza con il marito e i tre figli a Lisbona, dove ieri pomeriggio la storica funicolare Elevador de Gloria è deragliata, portando a 17 morti e una ventina di feriti.

"Non abbiamo assistito all'incidente, siamo arrivati pochi minuti dopo che era successo", ha raccontato la donna. Lei e la sua famiglia si erano recati alla fermata di Miradouro de São Pedro de Alcântara, la più elevata della tratta, per prendere il suggestivo e storico ascensore in discesa verso Praça dos Restauradores: "Per fortuna i bambini ci hanno fatto perdere tempo". Grazie a quel ritardo, infatti, quando è arrivata alla fermata la famiglia ha trovato la funicolare già bloccata.

"Non era ancora chiaro cosa fosse successo, c'era solo una volante della polizia e intanto alcune persone stavano ancora scendendo a piedi lungo la stessa strada che percorre l'ascensore", dice Donatella. A quel punto, una signora le ha spiegato che c'era stato un incidente.

Leggi anche
L'incidente dell’Elevador de Gloria a Lisbona: i 51 secondi di terrore, la rottura del cavo e il guasto ai freni

"Da sopra non si capiva l'entità di quanto accaduto" quindi la famiglia ha deciso di camminare verso Av. da Liberdade, dove i cinque sono stati testimoni dei minuti immediatamente successivi all'incidente. "La funicolare era accartocciata e c'era molta gente insanguinata. Dopo pochi istanti sono arrivati i vigili del fuoco per aiutare chi era ancora incastrato", racconta Donatella sconvolta. "Chiunque era lì si è reso conto della gravità dell'incidente. Si sentivano le sirene delle numerose ambulanze che arrivano in soccorso e tantissime persone piangevano", conclude la donna che aggiunge: "Il pensiero che per poco non siamo stati coinvolti nel deragliamento mi fa tremare e mi ricorda che non dobbiamo dare mai nulla per scontato".

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Senza
consenso
"Vuoi le foto di mia madre nuda?": sono entrata nei gruppi dove le donne diventano figurine
Abbiamo passato due settimane dentro le chat Telegram attorno a Phica e Mia Moglie
Chi si nasconde dietro Boss Miao, la mente di Phica: l’inchiesta di Fanpage.it
Cosa non torna nella difesa di Boss Miao: le nostre dieci domande
Cosa sappiamo su Vittorio Vitiello, l’uomo accusato di essere dietro a Phica: i dubbi sul ruolo
Roberto Maggio a Fanpage.it: "Quel forum era solo un affiliato: io mi occupo di altro"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views