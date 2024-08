video suggerito

Il primo dibattito tv tra Donald Trump e Kamala Harris si farà il 10 settembre: lo ospita ABC News Il primo confronto tv tra Trump e Harris per le presidenziali americane si svolgerà il 10 settembre. Lo ha confermato ieri l'emittente che ospiterà il dibattito, la ABC News.

A cura di Annalisa Cangemi

Donald Trump e Kamala Harris

Ora c'è una data ufficiale, comunicata ieri sera: il dibattito televisivo in prime time tra i due candidati alla Casa Bianca, l'ex presidente Usa Donald Trump, e la sfidante dem, Kamala Harris si svolgerà il 10 settembre. Ed entrambi i candidati saranno presenti, come ha precisato su X la rete televisiva che ospiterà il confronto, la ABC News.

Qualche giorno fa, parlando a Fox News, Donald Trump aveva detto: "Perché dovrei dibattere con Kamala Harris? Guido i sondaggi, tutti sanno chi è lei e chi sono io". Oggi il candidato repubblicano ha cambiato evidentemente strategia, e anzi propone di fare ben tre dibattiti televisivi a settembre. Secondo alcuni commentatori americani questo sarebbe il segno delle difficoltà che il tycoon sta incontrando nelle ultime due settimane, da quando Biden si è ritirato della corsa ed è stato sostituito dalla sua vice.

"Mi dicono che Donald Trump si è finalmente impegnato a dibattere con me il 10 settembre. Non vedo l'ora", ha commentato Kamala Harris in un post su X, dopo che l'ex presidente ha annunciato di essere disposto a confrontarsi in tv su Abc News con la candidata democratica alla Casa Bianca. E intanto un nuovo sondaggio la dà in vantaggio di cinque punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Ipsos infatti la vicepresidente ha il 42% delle preferenze contro il 37% dell'ex presidente.

Secondo il sondaggio Harris ha ampliato il suo vantaggio rispetto al sondaggio Reuters/Ipsos del 22-23 luglio scorsi, che la vedeva in vantaggio del 37 per cento contro il 34 per cento su Trump.

Il sondaggio, condotto online, ha un margine di errore di circa 3 punti percentuali. Un sondaggio distinto condotto sempre da Ipsos ha inoltre rilevato che Harris è in vantaggio su Trump con il 42 per cento contro il 40 per cento nei sette Stati chiave: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord, Pennsylvania e Wisconsin.

Durante una conferenza stampa a organizzata a Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha detto che i tre dibattiti tv con la sua avversaria si svolgeranno il 4 settembre su Fox, il 10 settembre su ABC e il 25 settembre su NBC, e ha aggiunto che la CBS terrà anche un dibattito tra i candidati alla vicepresidenza. Ma secondo ABC news la candidata democratica non sarebbe disposta ad accettare il confronto con Trump su Fox il 4 settembre.

"Credo sia importante confrontarsi – ha detto Trump – dimostrerò chi è davvero Kamala nel dibattito così come ho fatto con il corrotto Joe, con Hillary e con chiunque altro durante i dibattiti". Il riferimento è ai duelli televisivi con Joe Biden e, nel 2016, con Hillary Clinton. "Penso solo – ha continuato Trump – che con Kamala sarà più facile".

Poi il nuovo attacco nei confronti della vice di Biden. Secondo il tycoon gli ebrei e i sostenitori di Israele che voteranno per la candidata democratica alla presidenza americana e per il "suo nuovo amico" Tim Walz "dovrebbero sottoporsi a un esame cerebrale", ha detto sempre durante la conferenza stampa a Mar-a-Lago. "È stata molto, molto cattiva con Israele, ed è stata molto cattiva con gli ebrei", ha detto Trump parlando con i giornalisti in Florida. Quindi ha ribadito che il 7 ottobre non sarebbe accaduto se lui fosse stato presidente e che attualmente siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale. Trump ha inoltre indicato che il sostegno a suo favore da parte degli elettori ebrei è "in aumento".