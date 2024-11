video suggerito

Il premier israeliano Netanyahu licenzia il ministro della Difesa Yoav Gallant: “Venuta meno la fiducia” Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sollevato dall’incarico il ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo ha dichiarato il premier all’emittente pubblica Kan. “Venuta meno la fiducia tra me e il ministro della Difesa”, ha affermato, indicando che Gallant sarà sostituito dal ministro degli Esteri Israel Katz. Le opposizioni insorgono: “Scendete in piazza, Netanyahu sta distruggendo Israele”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sollevato dall'incarico il ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo ha dichiarato il premier all'emittente pubblica Kan.

"Il mio dovere più alto come primo ministro di Israele è salvaguardare la sicurezza di Israele e condurci a una vittoria decisiva – ha affermato Netanyahu in una nota, come riporta il Times of Israele – In tempo di guerra, più che mai, è essenziale una fiducia totale tra il primo ministro e il ministro della Difesa. Sfortunatamente, negli ultimi mesi questa fiducia tra me e il ministro della Difesa è venuta a mancare", ha aggiunto il premier.

Netanyahu ha inoltre osservato che "sono emerse serie divergenze tra Galant e me, e tali disaccordi sono stati accompagnati da dichiarazioni e azioni che contraddicevano sia le decisioni del governo che quelle del gabinetto. Ho fatto ripetuti sforzi per colmare queste lacune, ma si sono solo ampliate. Questi problemi sono persino arrivati ​​al pubblico in modo inaccettabile e, cosa ancora peggiore, sono diventati noti ai nostri nemici, che ne hanno tratto piacere e vantaggio", ha spiegato.

Gallant sarà sostituito dal ministro degli Esteri Israel Katz; il posto di Katz sarà invece preso dal ministro senza portafoglio Gideon Saar.

Israel Katz

Già a fine marzo 2023 Netanyahu aveva sollevato dall'incarico Gallant per divergenze sulla riforma giudiziaria, salvo poi ritornare sui suoi passi dopo lo sciopero generale scoppiato nel Paese.

L'ormai ex ministro Gallant su X ha commentato così la decisione del premier: "La sicurezza dello Stato di Israele è stata e rimarrà sempre la missione della mia vita".

Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz, il Forum delle Famiglie degli Ostaggi ha detto che la scelta di licenziare il ministro Gallant è un nuovo passo negli ‘sforzi' del governo per affossare l'accordo sulla liberazione delle persone ancora detenute a Gaza.

Il ministro della Sicurezza nazionale ed esponente dell'estrema destra, Itamar Ben-Gvir, sui social si è congratulatto con il primo ministro "per la decisione di licenziare Gallant".

"Con Gallant, ancora profondamente intrappolato nella sua visione, è impossibile ottenere una vittoria completa", ha scritto in un post su X.

L'opposizione ha invece attaccato con fermezza la decisione di Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa. "Invito tutti i cittadini di Israele a scendere in piazza. Netanyahu sta distruggendo Israele e solo noi possiamo salvarlo", ha scritto su X il presidente dei Democratici Yair Golan, dopo l'annuncio del premier.

"Politica a spese della sicurezza nazionale", ha affermato invece il presidente di National Unity Benny Gantz. "Non c'è nulla di più basso in cui questo governo possa sprofondare" – è invece il commento del parlamentare di Unità Nazionale Orit Farkash Hacohen – "un ministro della Difesa viene licenziato alla vigilia di un attacco iraniano".