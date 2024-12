video suggerito

"Il mio corpo l'ha violentata, il mio cervello no": così si difende uno dei 50 stupratori di Gisèle Pelicot "Il mio corpo la stuprava ma non il mio cervello": così si è difeso un vigile del fuoco volontario accusato in Francia di aver violentato Gisèle Pelicot dopo che il marito, Dominique, 72 anni, per anni la drogava con sonniferi. Insieme a lui sono imputati nel processo altre decine di uomini: rischiano in totale fino a 600 anni di carcere.

A cura di Ida Artiaco

"Il mio corpo la stuprava ma non il mio cervello". A parlare è un vigile del fuoco volontario, tra i 50 uomini accusati di aver violentato Gisèle Pelicot dopo che il marito, Dominique, 72 anni, per anni la drogava con sonniferi. La difesa dell'uomo, conosciuto come Christian L, riporta la BBC, ha puntato su questo particolare per evitargli una pena più severa nel corso del processo in corso ad Avignone.

In Francia la legge definisce lo stupro come un qualsiasi atto sessuale commesso con "violenza, coercizione, minaccia o sorpresa", senza consenso. Ciò significa che molti degli imputati hanno sostenuto di non poter essere colpevoli di questo reato poiché non erano a conoscenza del fatto che Gisèle Pelicot non potesse in grado di dare il suo consenso. "Non può esserci crimine senza l'intenzione di commetterlo", ha affermato uno degli avvocati difensori.

E la dichiarazione del vigile del fuoco può essere un esempio del ragionamento contorto offerto da alcuni degli imputati per evitare che la condanna sia pesante. Dopo mesi di strazianti testimonianze e prove esibite in tribunale, l'ultima udienza del processo si terrà la prossima settimana. In totale, i 50 uomini rischiano di essere condannati complessivamente a più di 600 anni di prigione.

Un altro, Ahmed T., un idraulico di 54 anni, sposato da quasi 30, ha detto che se avesse voluto violentare qualcuno, non avrebbe scelto una donna di più di 60 anni. Ancora, Redouane A., un disoccupato di 40 anni, ha sostenuto che se avesse voluto violentare Gisèle non avrebbe permesso al marito di registrare i video. Altri ancora sostengono che sono stati offerti loro dei drink con aggiunta di droghe e quindi non riescono a ricordare l'incontro, sebbene il marito della donna abbia negato di averlo mai fatto.

Dominique Pelicot ha ammesso tutte le accuse contro di lui e ha detto alla corte che tutti i 50 coimputati sono colpevoli. E la grande quantità di prove video presentata durante il procedimento mostra che nessuno dei 50 uomini è stato in grado di negare di essere andato a casa dei Pelicot a Mazan. I procuratori stanno indagando su quante volte gli imputati hanno visitato la casa della coppia, se hanno toccato sessualmente Gisele e se l'hanno penetrata.

Molti di loro hanno affermato di essere stati manipolati o ingannati da Pelicot, che li ha convinti di stare prendendo parte a un "gioco sessuale" con una coppia consenziente. Ma Pelicot ha detto di aver chiarito che sua moglie non era a conoscenza di quel "gioco". "Non mi hanno violentata con una pistola alla testa", ha detto la vittima in aula. "Mi hanno violentata in piena coscienza. Perché non sono andati alla polizia? Anche una telefonata anonima avrebbe potuto salvarmi la vita. Ma nessuno l'ha fatto. Nessuno di loro".