Il freddo estremo colpisce il nord Europa: il record è in Svezia, -43 gradi in Lapponia

Il freddo proveniente dalla regione artica sta mettendo a durissima prova la Svezia.

Ieri le temperature sono scese sotto i -40 gradi Celsius per il secondo giorno consecutivo, facendo registrare nel Paese Scandinavo la temperatura più bassa degli ultimi 25 anni: il record è stato registrato a Kvikkjokk-Årrenjarka, nella parte svedese della Lapponia, con il termometro sceso fino a -43,6 gradi.

Secondo l'agenzia di stampa svedese Tt è la temperatura più fredda registrata nel Paese a gennaio dal 1999. Il giorno precedente il primato era stato toccato dal villaggio di Nikkaluokta con una temperatura di meno 41,6 gradi centigradi.

Come riporta l'agenzia svedese Tt, secondo Ida Dahlström dell'Istituto meteorologico e idrologico svedese, nel nord della Svezia le temperature notturne si sono attestate fra -25 e -35 gradi "e sembra che il freddo rimarrà per il resto della settimana". E il freddo record, hanno detto i meteorologi, sabato raggiungerà anche Stoccolma.

Il clima rigidissimo – con neve e forti venti – ha interrotto i trasporti attraverso la regione settentrionale dei Paesi nordici, con diversi ponti chiusi e alcuni servizi ferroviari e di traghetti sospesi. Sono state chiuse anche diverse scuole. Centinaia di auto sono bloccate dalla neve sulla E22, come riferisce Sveska Dagbladet.

Maltempo in tutto il Nord Europa

Non solo la Svezia, dunque. In Finlandia le previsioni meteo indicano che farà freddo per tutta questa settimana, con temperature fino a -35 gradi. In Danimarca la polizia ha consigliato agli automobilisti di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Ma la situazione non è buona neanche in Germania. Qui il tempo è stato mite e umido ma il Paese ha subito inondazioni, che potrebbero essere aggravate da nuove precipitazioni soprattutto nello stato nord-occidentale della Bassa Sassonia, il più colpito.

E ancora in Olanda, vicino Eindhoven, le autorità hanno dichiarato che il forte vento potrebbe aver causato la morte di un uomo di 75 anni, caduto dalla sua bicicletta nella tarda serata di martedì.