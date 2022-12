Il bimbo ha dolori allo stomaco inspiegabili, nella pancia trovano 52 palline magnetiche giocattolo Sia i famigliari sia il medico di base inizialmente non pensavano si trattasse di qualcosa di grave. Poi esami in ospedale hanno confermato che invece rischia di morire.

A cura di Antonio Palma

Per mesi ha lamentato dolori allo stomaco che inizialmente parevano inspiegabili ma quando si è deciso di approfondire il suo caso, con esami specifici, è venuta alla luce una scoperta incredibile: il bambino aveva nella pancia ben 52 palline magnetiche giocattolo.

È la singolare storia di bambino britannico di 5 anni, Jude Foley, residente a Merthyr Tydfil, nel Galles meridionale, sottoposto infine a un intervento chirurgico d'urgenza che fortunatamente ha risolto ogni problema.

Il piccolo Jude aveva iniziato a soffrire di forti dolori allo stomaco nell'agosto scorso ma sia i famigliari sia il medico di base inizialmente non pensavano si trattasse di qualcosa di grave.

Tuttavia, i dolori allo stomaco del piccolo sono peggiorati progressivamente sempre di più fino al giorno in cui sua madre Lyndsey ha deciso di portarlo al pronto soccorso del Prince Charles Hospital di Merthyr Tydfil.

Qui è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso e, dopo un primo esame fisico e del sangue che non ha mostrato nulla di anormale, da una radiografia allo stomaco i medici hanno capito da dove arrivava il problema.

Sulla lastra infatti si poteva chiaramente vedere una forma simile a una collana nello stomaco di Jude. In realtà erano 52 piccole sfere magnetiche che usate come giocattolo per creare diverse forme bloccate a, si erano unite a forma di anello nel suo intestino.

A questo punto si è deciso il trasferimento del piccolo paziente in un ospedale pediatrico specializzato a Cardiff dove è stato operato per estrarre tute le palline che aveva ingerito. Nonostante rischiasse conseguenze permanenti, il bimbo alla fine ne è uscito senza grosse conseguenze a lungo termine.

La mamma crede che Jude non abbia ingerito le sfere magnetiche tutte in una volta, ma lo abbia fatto un po' alla volta inconsapevolmente e ora avverte le altre famiglie di non comprare questi tipi di giocattoli a Natale ai bimbi.