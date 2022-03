I profughi in fuga dall’Ucraina potranno portare in Italia i loro animali domestici Il ministero della Salute ha dato l’ok per l’accesso in Italia agli animali dei profughi ucraini: “L’intera rete nazionale di canili sanitari e rifugi nonché di gattili gestiti dall’Ente Nazionale Protezione Animali è pronta all’accoglienza d’intesa con i servizi sanitari pubblici”, ha fatto sapere l’Enpa.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: (AP Photo/Petr David Josek)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I profughi ucraini potranno portare in Italia i loro animali: a darne notizia è l'Enpa, l'Ente nazionale per la protezione degli animali. Il ministero della Salute ha infatti autorizzato l'accesso facendo un'eccezione su quanto previsto dalla normativa per lo spostamento degli animali domestici dell'Unione europea. Il presidente nazionale Enpa, Carla Rocchi, ha fatto sapere attraverso una nota stampa che "l'intera rete nazionale di canili sanitari e rifugi nonché di gattili gestiti dall'Ente Nazionale Protezione Animali, da Nord a Sud, è pronta all'accoglienza d'intesa con i servizi sanitari pubblici".

L'ok del ministero della Salute

In molti, nel tentativo di scappare dal conflitto che sta distruggendo il proprio territorio, prendono lo stretto necessario e portano con sé anche i loro animali. Una decisione che però poteva scontrarsi con la normativa vigente in Unione Europea che regola lo spostamento degli animali. Nei giorni scorsi già Polonia, Ungheria e Romania avevano deciso di prendere la stessa decisione attuata adesso dall'Italia. L'Enpa, oltre a mostrare soddisfazione per quanto fatto dal ministero guidato da Roberto Speranza, ha affermato di aver messo a disposizione le proprie sezioni per accogliere i cani, i gatti e tutti gli altri animali domestici che arriveranno dall'Enpa.

Enpa invia cibo e medicinali per gli animali

Non solo. Come stanno già facendo molte associazioni italiane e internazionali che, stanno disponendo l'invio di vestiti, medicinali e beni di prima necessità, anche l'Enpa ha fatto sapere di stare organizzando l'invio di cibo per animali e di medicinali veterinari: "Abbiamo aperto un canale di contatti diretti con soci e volontari Enpa di nazionalità ucraina per raccogliere ogni segnalazione e richiesta di intervento". Inoltre è stata istituita una mail ucraina@enpa.org legata proprio all'emergenza.