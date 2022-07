I freni del carrello si surriscaldano, aereo prende fuoco dopo l’atterraggio Paura per i passeggeri di un aereo della Spirit Airlines atterrato all’aeroporto internazionale di Atlanta, in Georgia: i freni del carrello si sono surriscaldati e il velivolo ha preso fuoco ma nessuno è rimasto ferito.

A cura di Ida Artiaco

Paura per i passeggeri di un aereo della Spirit Airlines atterrato all'aeroporto internazionale di Atlanta, in Georgia, dalla Florida. È successo ieri mattina. Il velivolo ha preso fuoco dopo che i freni del carrello si sono surriscaldati. Lo riporta Abc News. Le squadre dei vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme e nessun passeggero o membro dell'equipaggio è rimasto ferito.

Come testimoniano alcuni video circolati sui social media e ripresi dall'interno dell'aereo, fiamme sono apparse vicino alle gomme della vettura mentre nuvole di fumo si sono alzate verso il retro durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta intorno alle 9:30 ora locale.

"Il volo Spirit 383 da Tampa ad Atlanta è atterrato in sicurezza dopo che uno dei freni si è surriscaldato", ha detto un portavoce della compagnia. "L'aereo è stato accompagnato fino al gate dove gli ospiti sono sbarcati in sicurezza senza feriti. Grazie ai primi soccorritori per aver immediatamente incontrato l'aereo, che sarà temporaneamente sospeso dal servizio per manutenzione".

Scottie Nelms, un passeggero dell'aereo, ha detto all'emittente FOX 5 che il volo è stato regolare fino a quando non è arrivato sulla pista di atterraggio: è stato in quel momento che si è sentito uno strano rumore dal lato sinistro dell'aereo. "Nessuno sapeva cosa fosse fino a quando non ci siamo fermati completamente nel mezzo della pista di atterraggio", ha continuato Nelms. "Abbiamo visto una fiamma provenire dal motore e io e gli altri presenti abbiamo iniziato a impazzire".

Solo il mese scorso sempre negli Stati Uniti tre persone erano rimaste ferite su un aereo della Red Air che aveva preso fuoco dopo l'atterraggio a Miami. Anche in quel caso, aveva stabilito la Federal Aviation Administration, si era surriscaldato il carrello.