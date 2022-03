“Ho sepolto la mamma in giardino, qua c’è la mappa”: la lettera di un padre al figlio a Mariupol La straziante lettera di un papà al figlio per raccontare la morte della madre sotto le bombe di Mariupol. “Ho seppellito la mamma vicino a un asilo” si legge nel bigliettino scritto a mano a cui segue una mappa ad indicare la sepoltura.

A cura di Antonio Palma

A Mariupol ormai quasi l'80% delle infrastrutture della città sono andate distrutte dai bombardamenti russi, compresi palazzi residenziali, teatri e ospedali. Secondo le autorità locali, almeno il 30 per cento degli edifici non potranno più essere ricostruiti, mancano elettricità, acqua e viveri e ormai i cadaveri si seppelliscono per strada. Dall’inizio dell’invasione russa del 24 febbraio circa 2.500 civili sono morti in questa città strategicamente chiave e centro dell'industria metallurgica ucraina. Numeri drammatici dietro i quali ci sono storie terribili di famiglie completamente distrutte e persone totalmente stravolte dalla guerra. A ricordarcelo è una straziante lettera di un papà al figlio per raccontare la morte della madre sotto le bombe.

"Dima, la mamma è stata uccisa il 9 marzo 2022. È morta rapidamente. La casa è andata a fuoco poco dopo. Dima, mi dispiace di non averla potuta salvare” si legge nella dolorosissima missiva scritta in russo da un residente di quella Mariupol che un tempo era una ridente città sul mar D’Azov simbolo di sviluppo e diventata ora un luogo di dolore e morte. Nella lettera, inviata dal papà al figlio e resa nota dal giornalista Sergej Sumlenny, l’uomo racconta di aver seppellito la consorte in un terreno in città cercando di segnalare il luogo nella speranza di poterne dare una sepoltura più degna dopo la guerra. In cima al messaggio c'è il numero di telefono e alcuni altri dati personali a cui segue il messaggio. “Ho seppellito la mamma vicino a un asilo” si legge nel bigliettino scritto a mano a cui segue una mappa ad indicare la sepoltura. Sul foglietto l'autore infatti ha disegnato una mappa con la posizione della tomba, i tubi del riscaldamento, gli alberi e le recinzioni.