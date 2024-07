video suggerito

Hezbollah minaccia Israele: “Non intensificate i raid in Libano”. Voli cancellati all’aeroporto di Beirut Hezbollah minaccia Israele e fa salire la tensione in Medioriente: “Se l’entità sionista oserà aumentare l’intensità delle operazioni su entrambi i fronti, le nuove regole di ingaggio non saranno a suo favore”. Voli cancellati o ritardati all’aeroporto di Beirut. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Altissima tensione in Medioriente, dove a preoccupare non è solo quanto sta succedendo lungo la Striscia di Gaza ma anche il Libano. Fonti libanesi affermano che Israele sta effettuando pesanti bombardamenti nella città di Houla, nel sud del Paese, a meno di un chilometro dalla Galilea, stando a quanto ripota il Times of Israel, che cita il sito di notizie palestinese Quds. Inoltre, una persona è stata uccisa e quattro sono rimaste ferite in un altro attacco aereo israeliano su un'auto e una moto nel Libano meridionale, tra le città di Mays al-Jabal e Shaqra.

La notizia giunge mentre gran parte del Libano meridionale si prepara ad una rappresaglia israeliana per il lancio di razzi su un campo di calcio del Golan che sabato ha ucciso 12 ragazzi della comunità drusa. Nessun commento per ora da parte dell'esercito israeliano, mentre il portavoce di Hezbollah Jaafar Husseini ha minacciato Tel Aviv, affermando che se oserà modificare la situazione "le nuove regole" di ingaggio andranno a suo discapito. "Se l'entità sionista oserà aumentare l'intensità delle operazioni su entrambi i fronti, le nuove regole di ingaggio non saranno a suo favore", le sue parole, riportate da Jerusalem Post che cita emittenti arabe. "Qualsiasi operazione israeliana non sarà nell'interesse del suo malvagio sponsor: l'America", ha aggiunto.

Per altro, alcuni voli oggi all'aeroporto di Beirut sono stati cancellati o ritardati. Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla Middle East Airlines (MEA), le interruzioni sarebbero avvenute per le crescenti tensioni tra Israele ed Hezbollah, dal momento che dopo l'attacco sulle alture del Golan, occupate da Israele, aumentano le preoccupazioni di un'escalation.

Dal canto loro, le Forze di difesa israeliane hanno affermato di aver abbattuto nella notte un drone proveniente dal Libano che si dirigeva verso la Galilea occidentale: lo rende noto su Telegram l'Idf, confermando che in precedenza era scattato l'allarme nelle città di Yaara e Adamit. "A seguito delle sirene risuonate nelle aree di Admit e Yaara, il sistema di difesa aerea dell'Idf ha intercettato con successo un Uav (drone, ndr) che dal Libano si dirigeva verso l'area della Galilea occidentale – si legge nel messaggio -. Le sirene anti razzi e anti missili sono scattate in seguito alla possibilità di caduta di schegge a causa dell'intercettazione".