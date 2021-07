in foto: Jovenel Moise

È morto il presidente di Haiti Jovenel Moise. Il capo di stato haitiano è stato assassinato nella propria abitazione da un gruppo di individui non ancora identificati. Ricoverata in ospedale la moglie. L'annuncio è stato dato dal primo ministro haitiano attraverso un comunicato stampa: "Verso l'1:00 del mattino, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2021, un gruppo d'individui non identificati, tra cui diversi che parlavano in spagnolo – si legge nella nota firmata dal premier Claude Joseph – hanno attaccato la residenza private del Presidente della Repubblica, ferendo mortalmente il Capo di Stato. Ferita da un proiettile anche la first lady, che è stata sottoposta alle cure necessarie".

in foto: Jovenel Moise

Il comunicato prosegue con le parole del primo ministro che definisce l'atto "odioso, inumano e barbaro". Sia il premier che il Consiglio dei ministri hanno però invitato la popolazione alla calma, specificando che la sicurezza del Paese resta sotto il pieno controllo della polizia e delle forze armate, e che saranno prese tutte le misure necessarie "per garantire la continuità dello Stato e proteggere la Nazione". Ancora poche le informazioni trapelate finora, stando a quanto ricostruito sembra che il presidente Moise abbia subito un attacco da parte di un gruppo armato i cui membri non sono stati ancora identificati questo mercoledì: gli uomini hanno assaltato la sua residenza all'alba nel quartiere Pelerin di Port-au-Prince, uccidendo il presidente haitiano e ferendo gravemente la moglie.